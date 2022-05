Amazfit T-Rex 2 ufficiale: è indistruttibile

Amazfit ha presentato il suo nuovo smartwatch “rugged“, cioè particolarmente robusto: il T-Rex 2. Il nuovo orologio, infatti, è pronto per essere lanciato sul mercato e si presenta come la versione aggiornata del precedente Amazfit T-Rex con più memoria, più funzioni e più certificazioni. Ovviamente con prezzi che restano in linea con la filosofia del brand: convenienti.

Il dispositivo, in questa seconda versione, presenta ben 15 certificazioni di tipo militare, esattamente le MIL-STD-810G, che ne attestano la grande resistenza agli urti, agli agenti atmorferici e, in generale, ad ogni tipo di maltrattamento. Amazfit T-Rex 2, infatti, è uno smartwatch dedicato alla vita e allo sport outdoor e, infatti, è stato presentato alle porte dell’estate proprio per essere compagno fedele di molteplici attività all’aria aperta. Amazfit T-Rex 2 offre ad esempio un posizionamento GPS a doppia banda e il supporto a cinque sistemi di navigazione satellitare, ma è anche dotato di sensori biometrici con differenti funzionalità. Troviamo inoltre 150 modalità sportive, tra le quali anche triathlon, caccia, pesca, golf e surf. Infine è resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità. Insomma: è un vero T-Rex.

Amazfit T-Rex 2: caratteristiche tecniche

Amazfit T-Rex 2 ha un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454×454 pixel. Il cuore di questo smartwatch è la tecnologia “Biotracker 6PD“, ovvero un sensore a sei fotodiodi in grado di rilevare diversi parametri tra i quali il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Non manca la possibilità di monitorare il sonno e lo stresso, oltre a svariate attività sportive. Grazie al GPS è possibile tracciare gli spostamenti durante le seguenti attività all’aperto, anche a temperature estreme (da -40° a +70°):

Corsa all’aperto

Camminata

Ciclismo all’aperto

Arrampicata

Escursione

Sci di fondo

Mountain bike

BMX

Nautica all’aperto

Bob

Slittino

Sci orienteering

Biathlon

Ciaspole

Trail running

Orienteering

Nuoto in acque libere

Amazfit T-Rex 2 ha una batteria da 500 mAh che, afferma Amazfit, dura 24 giorni. Infine, troviamo accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e per la luce ambientale, il GPS dual-band e lo standard Bluetooth 5.0 per la connettività.

Amazfit T-Rex 2: disponibilità e prezzo

Il nuovo smartphone Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in Italia e in pre ordine anche su Amazon dal 1 giugno con un prezzo a partire da 229,90 euro.