Conclusioni

La nostra recensione dell'Amazon Echo Hub ci ha nuovamente portati a contatto con l'ecosistema di domotica di Amazon, che ha il pregio fondamentale di aver reso più semplici operazioni precedentemente complicate e per aver facilitato l'integrazione tra differenti marchi, anticipando persino l'introduzione del protocollo Matter.

Non abbiamo ancora accennato ad un aspetto fondamentale: con l'Echo Hub è possibile automatizzare diverse funzioni della casa, come l'apertura e chiusura di tapparelle, l'accensione e lo spegnimento delle luci, il sollevamento o l'abbassamento delle tende da sole. Questi automatismi possono essere controllati vocalmente, impostati per attivarsi in momenti specifici o in risposta a condizioni ambientali particolari, come variazioni del clima. Se viene rilevato il vento da un sensore, si può programmare la chiusa delle tende da sole.

La nostra Vera perplessità su questo oggetto si traduce con una domanda: dove lo metto? Nasce per essere appeso al muro, ma avendo bisogno di essere alimentato, nella stragrande maggioranza dei casi impone di vedere un cavo penzoloni lungo la parete, particolare che esteticamente ci piace molto poco. L'alternativa è quella di appoggiarlo su una scrivania, ma in questo caso bisogna acquistare un supporto esterno, a pagamento. A quel punto, però, ci troviamo con una versione rimaneggiata di un Echo Show, visto che non c'è la Webcam e l'audio è peggiore: insomma, siamo super appassionati dell'ecosistema di Amazon, ma Echo Hub non sarebbe la prima scelta.

Questo è il motivo per cui non nascondiamo i nostri dubbi sul suo posizionamento di prezzo, ma riteniamo che Amazon sarà in grado di superare queste perplessità con le immancabile iniziative promozionali che faranno dell'Echo Hub un oggetto allettante anche sotto l'aspetto economico. Ad oggi, con un prezzo di 199 €, pur consapevoli che i software di Echo Hub ed Echo Show siano differenti, probabilmente continueremmo a preferire il secondo, che offre un audio migliore e costa 30 euro in meno.