TOTALE PUNTI 8.1 Geekom A6, parola d'ordine: equilibrio La parola d'ordine, se parliamo del Geekom A6, è equilibrio. Il brand cinese, in pratica, ha seguito tutte le buone pratiche della costruzione di un buon computer, creando un prodotto con un rapporto tra prezzo e prestazioni eccezionale. Nulla in questo PC è di troppo e ben poco, invece, manca. Geekom A6 costa il giusto e risponde alle esigenze di un vastissimo pubblico, dandogli la potenza di cui ha bisogno, una buona espandibilità (un lusso in uno chassis così piccolo), un design gradevole e, persino, la possibilità di portarselo in tasca.

PRO Dimensioni e peso

Espandibilità

Potenza

Dotazione di porte

Garanzia 3 anni

Prezzo CONTRO No USB-C frontale

No alimentazione USB

Rumoroso sotto sforzo

Scheda tecnica VOTO: 8 Geekom A6 è un mini PC dalle dimensioni veramente compatte: appena 11,18x11,18x3,5 centimetri, per un peso di 433 grammi. In uno spazio così piccolo Geekom è riuscita a inserire una configurazione davvero notevole, a partire dalle porte. Sul frontale, oltre al pulsante di accensione, ci sono due USB-A 3.2 (di cui una Power Delivery) e l'ingresso per il jack audio, su un fianco c'è un lettore di schede SD, dietro ci sono il connettore di alimentazione, due porte HDMI 2.0, una porta USB-C 4.0 e una porta USB-C 3.2 (entrambe di tipo Power Delivery), una porta USB-A 3.2 e una USB-A 2.0 e, infine, un connettore di rete LAN 2.5 GBps RJ45. Grazie alle due HDMI e alle due USB-C posteriori il Geekom A6 può pilotare fino a quattro monitor 4K contemporaneamente, con un refresh massimo di 60 Hz (120 Hz per il monitor connesso via USB-C 4.0). Con la sola porta USB4 è possibile pilotare un monitor 8K a 60 Hz. Oltre alle porte, questo mini PC ha anche la potenza sufficiente per gestire le quattro uscite video contemporaneamente, perché ha un ottimo microprocessore. Il cuore di Geekom A6, infatti, è il chip AMD Ryzen 7 6800H con frequenza massima fino a 4,7 GHz, cioè un processore originariamente creato per i laptop ad alte prestazioni. Non è recentissimo (il lancio ufficiale risale al primo trimestre 2022) e ha performance a cavallo tra un Intel Core i5 e un Core i7 di dodicesima generazione. Rispetto a questi ultimi due chip, però, il Ryzen 7 6800H ha una sezione video integrata nettamente superiore: dentro i Ryzen 7 6800H, infatti, alloggia una Radeon 680M, GPU di buon livello che permette anche il gaming leggero. A questo buon processore Geekom, sul suo mini PC A6, ha affiancato ben 32 GB di RAM di tipo DDR5 a 4.800 MHz. Anche in questo caso si tratta di un'ottima scelta: la RAM non solo è abbondante, ma è anche distribuita su due slot. Quest'ultima scelta permette alla CPU di attivare la comunicazione a doppio canale, che permette alla RAM di andare alla sua massima velocità. Di contro, per espandere la memoria del Geekom A6 sarà necessario cambiare entrambi i moduli da 16 GB ciascuno attualmente presenti, spendendo di più. Ma, ragionevolmente, è davvero improbabile che qualcuno abbia bisogno di più RAM su un PC di questo tipo. Molto buono anche il sistema di archiviazione: un SSD PCIE Gen 4x4 da 1 TB (espandibile a 2 TB), su slot M.2 2280. C'è anche un secondo slot di espansione, che può essere usato per aggiungere una connessione WiFi 7 e sostituire la WiFi 6E integrata. Non manca, infine, la connessione Bluetooth 5.2. E' chiaro che, dentro questo minuscolo PC, c'è davvero tanta roba e la gestione delle temperature non deve essere stata un problema semplice da risolvere. Geekom lo ha affrontato con un sistema che chiama IceBlast e che è, in pratica, un dissipatore che copre quasi tutta l'elettronica, sormontato da una ventola altrettanto grande. A tenere a bada le temperature, poi, contribuisce anche lo chassis in alluminio spazzolato. Da citare, infine, la possibilità di installare il Geekom A6 dietro un monitor, grazie alla placchetta VESA 100x100 inclusa in confezione.

Prestazioni VOTO: 7.5 Geekom ha fatto delle scelte assolutamente lodevoli nello scegliere i componenti di questo mini PC, preferendo un chip non recentissimo ma togliendogli ogni possibile collo di bottiglia, che avrebbe strozzato le prestazioni. Inutile avere una super CPU, se poi ha poca RAM o la GPU integrata non è all'altezza. Inutile avere hardware di altissimo livello, se poi va costantemente in protezione termica perché surriscalda. Inutile avere una configurazione top di gamma, se poi non ci sono le porte e le uscite per sfruttarla. Geekom non ha fatto nessuno di questi errori e il risultato è un PC minuscolo che "spinge" benissimo in tutti i task che l'utente comune può affrontare ogni giorno. L'A6 eccelle con le app di produttività e ufficio, come la piattaforma Microsoft 365, grazie soprattutto alla tanta RAM veloce a disposizione, ma si difende discretamente anche con il montaggio video amatoriale e, perché no, anche con il gaming se restiamo alla risoluzione 1080p e non alziamo troppo il dettaglio grafico. Geekom A6 è ottimo anche per lo studio o per l'intrattenimento video, ad esempio per guardare film in streaming o per ascoltare con un impianto audio esterno la nostra collezione di musica digitale. Grazie alla porta per la LAN cablata, inoltre, gli utenti più smart potranno trasformare il Geekom A6 in un piccolo server cloud o per lo streaming di film alla TV e, tra l'altro, continuare a usare il PC per la produttività anche se, nel frattempo, qualcuno lo sta usando per vedere qualcosa in salotto. Per tutte queste applicazioni, lo ripetiamo, le prestazioni di Geekom A6 sono più che sufficienti e, quelle poche volte che abbiamo notato qualche rallentamento o impuntamento, si trattava evidentemente di uno dei soliti momenti di "assenza" di Windows.

Design ed ergonomia VOTO: 8 Geekom A6 è davvero un computer piccolissimo e leggerissimo e questo è un vantaggio in molti scenari. A casa, lo si può posizionare comodamente anche su una scrivania piccola, o dietro il monitor grazie all'attacco VESA. In ufficio Geekom A6 trova il posizionamento ideale: oltre alla scheda tecnica assolutamente in linea con i compiti "office" più frequenti, infatti, non ruba spazio, ha uno stile sobrio e abbastanza elegante da guadagnarsi il diritto di essere lasciato in bella vista. In più, la sua leggerezza apre anche ad un altro scenario: quello dell'utente in smart working che, se l'azienda lo permette, si porta il PC per lavorare qualche giorno a casa. Geekom A6, infatti, entra nella tasca dei pantaloni e pesa meno di mezzo chilo. Lo possiamo portare da un luogo all'altro e usarlo dove vogliamo, purché ci sia un monitor e una presa di corrente. L'ergonomia di Geekom A6, però, ha anche un piccolo difetto che, per qualcuno, sarà fastidioso: il mini PC non ha porte USB-C sul frontale, ma solo sul retro. Sempre a proposito di USB-C, sarebbe stato davvero comodo avere la possibilità di alimentare il mini PC tramite un alimentatore USB Power Delivery ad alta potenza. Un ultimo "mezzo difetto" di Geekom A6 è che, se messo davvero sotto sforzo, diventa abbastanza rumoroso perché il sistema di ventilazione va alla massima potenza. In realtà è normale che sia così, altrimenti il processore andrebbe in throttling termico facendo crollare le prestazioni, e va anche detto che un utilizzo costante alla massima potenza non è affatto lo scenario d'uso tipico di questo prodotto, che nasce per la produttività generale e l'intrattenimento domestico.

Prezzo VOTO: 9 Geekom A6 è in vendita in Italia al prezzo di listino di 499 euro nella configurazione con AMD Ryzen 7 6800H, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD e Windows 11 Pro preinstallato (senza app strane o pubblicità invasiva). In confezione l'acquirente trova anche un cavo HDMI per la connessione al monitor, l'alimentatore di rete e la placchetta VESA 100x100. Riteniamo questo prezzo ottimo, perfettamente centrato sulle caratteristiche tecniche del Geekom A6 e sul budget a disposizione dell'utente tipo di questo prodotto. Da non dimenticare, tra l'altro, la garanzia di tre anni. Geekom A6 è in vendita sia sul sito del produttore che su Amazon e Geekom mette a disposizione dei nostri lettori un piccolo sconto del 5% inserendo il codice liberotechA6 prima di concludere l'acquisto.