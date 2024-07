Conclusioni

Google Pixel 8a: smartphone Android sbloccato con innovativa fotocamera Pixel, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza avanzata - Azzurro cielo, 128GB

Google Pixel 8A è un dispositivo di innegabile qualità; anche in questa sua versione bonsai, il mondo Pixel rimane uno dei più interessanti nel segmento degli smartphone, con un'esperienza utente che oggi è forse la migliore del mondo Android e non è scontato, perché per anni Google ha inseguito gli altri produttori, sia per l'interfaccia, che per le funzionalità dei cellulari.

Quello che abbiamo apprezzato è, soprattutto, la completezza del software, che non ha i soliti "pasticci" di Android, tipici di altri costruttori, che spesso sovrappongono ai servizi di Google versioni personalizzare delle varie app, ragione per cui si hanno due calendari, due app di posta, due per le foto e così via.

La fotocamera è "solida", ci piace il termine inglese "consistent", coerente con il mondo dei telefoni Pixel, ma rimane l'incognita di un prezzo, difficile da capire. Ma la cosa positiva è che l'alternativa più prossima è quella del Pixel 8, soluzione ideale per chi vuole un cellulare compatto e potente allo stesso tempo. Se Google decidesse di abbassare un po' il prezzo di Pixel 8A, avrebbe per le mani un sicuro best seller.