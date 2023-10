Recensione Google Pixel 8 Pro, sempre meglio, un po' caro

TOTALE PUNTI 8 Recensione Google Pixel 8 Pro Per diversi anni, Google Pixel è stato il sogno di tutti gli appassionati di tecnologia e ha rappresentato l'interpretazione della stessa Google di come dovrebbe essere il cellulare ideale. In una prima fase, il nome scelto era stato Nexus, quando la produzione era affidata di anno in anno ad un produttore differente, per passare poi alla nuova dimensione del Pixel, quando l'azienda ha preso pieno controllo del processo produttivo. Google Pixel 8 Pro è la sintesi di anni di lavoro e si presenta come un prodotto molto maturo, il cui punto di forza principale è la forte integrazione con il mondo dell'intelligenza artificiale, che viene usata in molteplici ambiti, dalla fotocamera alla gestione delle telefonate.

PRO Integrazione intelligenza artificiale

Qualità del display

Qualità della fotocamera

Durata della batteria

Strumenti di elaborazione di foto e video CONTRO Alcune funzionalità non sono disponibili in italiano

Struttura e design VOTO: 8 Google Pixel 8 Pro è un flagship di Google lanciato nel 2023. Rispetto al predecessore, il Pixel 7 Pro, il Pixel 8 Pro presenta un design simile, con alcune modifiche minori. La scocca del Pixel 8 Pro è realizzata in vetro e alluminio. Il vetro posteriore è Corning Gorilla Glass Victus 2, che è il vetro più resistente di Corning. Il telaio in alluminio è anodizzato per una maggiore resistenza alla corrosione. Il Pixel 8 Pro misura 162,6 x 76,5 x 8,8 mm e pesa 213 g. È leggermente più grande e pesante del Pixel 7 Pro ed è disponibile in tre colori: nero, verde e rosa. Come la maggior parte degli smartphone premium in circolazione, anche Google Pixel 8 Pro è dotato di una certificazione per la protezione da acqua e polvere, in questo caso è IP68. Utilizza una singola nano SIM, ma può sfruttare un collegamento, grazie all'aggiunta di una eSIM. Alla scheda tecnica di Google Pixel 8 Pro bisogna aggiungere audio stereo è pieno supporto alla trasmissione UltraWide Band per la condivisione di files tra dispositivi Android.

Display VOTO: 8 Il display è uno dei componenti più importanti di uno smartphone. È il modo in cui interagiamo con il dispositivo e il modo in cui vediamo i contenuti. Google Pixel 8 Pro ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (1344 x 2992 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display di Google Pixel 8 Pro offre una qualità dell'immagine eccezionale. I colori sono vividi e accurati, il contrasto è elevato e i dettagli sono nitidi. Il display è anche molto luminoso, il che lo rende perfetto per l'utilizzo in condizioni di luce intensa. Il refresh rate variabile è una tecnologia che consente al display di variare la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato. Questo aiuta a risparmiare batteria e a migliorare l'esperienza visiva. Il display di Google Pixel 8 Pro supporta un refresh rate variabile fino a 120 Hz, che garantisce un'esperienza di scorrimento fluida e fluida. Google ha apportato alcune innovazioni al display di Google Pixel 8 Pro. Una di queste innovazioni è la nuova tecnologia di gestione del colore, che migliora la precisione dei colori in ambienti con luce naturale. Un'altra innovazione è la nuova tecnologia di protezione del display, che aiuta a prevenire i graffi e le rotture. In generale, comunque, il display di Google Pixel 8 Pro è davvero eccellente e sempre leggibile, in tutte le condizioni.

Hardware, processore e memoria VOTO: 8 l Pixel 8 Pro è alimentato dal processore Google Tensor G3, un SoC octa-core con una frequenza di clock massima di 3,2 GHz. Il processore Tensor G3 è stato progettato da Google e presenta alcune innovazioni esclusive, come l'acceleratore AI Tensor Core. Il Pixel 8 Pro è disponibile con 12 GB di RAM LPDDR5X. La RAM è la memoria che il dispositivo utilizza per eseguire i processi attivi. Più RAM è disponibile, più processi possono essere eseguiti contemporaneamente senza rallentare il dispositivo. In questo caso, viene usato la standard più avanzato, con una capienza molto elevata, garanzia di una fluidità estrema anche con molte app in funzione contemporaneamente. Il Pixel 8 Pro è disponibile con 128 GB, 256 GB o 512 GB, ma esiste anche una versione da 1 TB di spazio di archiviazione. Curiosamente, per la memoria interna sono stati usati moduli con standard UFS 3.1, che rappresenta un ottimo livello tecnologico ma non il migliore possibile.

La fotocamera VOTO: 8 Google Pixel 8 Pro è dotato di un sistema di fotocamere rivoluzionario, che combina un hardware potente con algoritmi di intelligenza artificiale avanzati. Il risultato è un dispositivo in grado di catturare immagini e video di alta qualità in una varietà di condizioni di illuminazione. Il sistema di fotocamere di Google Pixel 8 Pro è composto da quattro sensori: Sensore principale da 50 MP con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell'immagine

con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell'immagine Sensore ultra grandangolare da 48 MP con apertura f/2.0, senza stabilizzazione

con apertura f/2.0, senza stabilizzazione Sensore teleobiettivo da 48 MP con apertura f/2.8 e OIS Il sensore principale è il più grande mai utilizzato su uno smartphone Pixel, e offre una maggiore sensibilità alla luce, che si traduce in immagini più luminose e nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore ultra grandangolare offre un campo visivo di 126 gradi. Il sensore teleobiettivo offre uno zoom ottico 5x, con la capacità di gestire i colori in modo molto accurato anche quando si usa lo zoom al massimo. La fotocamera di Google Pixel 8 Pro, però, va giudicata soprattutto per quello che sa fare dopo che gli scatti sono stati realizzati, perché il supporto del software è essenziale per ottenere risultati davvero eccellenti. In particolare, è possibile cancellare dettagli delle immagini non graditi, ma anche riposizionare i soggetti all'interno interno delle foto stesse. Oltre a questo, intelligenza artificiale migliora sensibilmente l'effetto di profondità di ogni singolo scatto e, come lo scorso anno, contribuisce a ripulire eventuali difetti delle immagini, come il "rumore" negli scatti notturni. In tutte queste operazioni, il nuovo principale è quello dell'intelligenza artificiale, perfettamente integrata nel nuovo processore Google Tensor G3.

La batteria VOTO: 8 Rispetto al passato, quando la durata della batteria era un tema delicato da affrontare nei cellulari Google Pixel, nella nuova versione del Google Pixel 8 Pro, la capacità di 5.050 mAh garantisce un'ottima performance, arrivando a fine giornata senza alcun patema. Ricarica può essere effettuata con una velocità di poco più di un'ora, mentre per arrivare al 50% bastano 30 minuti se si usa un caricatore da 30 W. Il nuovo Pixel 8 Pro può sfruttare anche la ricarica wireless, con una potenza massima di 23 W.

Il software VOTO: 8 Google Pixel 8 Pro è dotato di un software Android puro, ottimizzato per il dispositivo. Il risultato è un'esperienza Android fluida e intuitiva, che offre un'ampia gamma di funzionalità e personalizzazioni. questo è il risultato risultato naturale della combinazione fortunata che viene dal controllo sia dell'hardware che del software di un dispositivo. In questo caso, ha sviluppato il proprio processore con l'intento di dare super poteri al suo nuovo smartphone, soprattutto grazie alla profonda integrazione con l'intelligenza artificiale. Viene usata ovunque, dall'elaborazione dell'foto, fino alla possibilità di rispondere in automatico alle telefonate e di capire se si tratta di spam o di una chiamata effettuata da un essere umano. Purtroppo, alcune di queste funzionalità sono limitate ai soli paesi di lingua inglese che non sappiamo se e quando verranno implementate anche in italiano. Non è tutto oro quello che luccica, perché in alcuni casi la sensazione che trasferisce Android 14 "puro" è quella di un prodotto in divenire, qualcosa di non finito, la differenza della forte percezione di stabilità che viene invece trasmessa da Samsung. Stiamo cercando il classico pelo nuovo, perché in realtà il software di questo smartphone è superlativo. Sappiamo di aver usato questo aggettivo in più occasioni, ma stiamo davvero parlando di un prodotto tecnologico eccezionale.