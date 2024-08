Google Pixel Tablet, un po' tablet, un po' smart display

TOTALE PUNTI 8.1 Recensione Google Pixel Tablet Oltre alla possibilità di trasformarsi in un display smart grazie alla base di ricarica magnetica, il Google Pixel Tablet si distingue per un design semplice e funzionale, pensato per un utilizzo pratico in vari contesti. Nella recensione di oggi, esamineremo in dettaglio il design, le specifiche tecniche, le prestazioni dell'hardware, la durata della batteria e il software integrato, per offrire una visione completa delle capacità e dei limiti di questo dispositivo, che è in circolazione da molto tempo e potrebbe sembrare già un po' obsoleto, ma non a caso usiamo il condizionale.

PRO Protezione esterna in nanoceramica

Software Android ottimizzato per il tablet

Base di ricarica con altoparlante CONTRO Processore un po' datato

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 Il Google Pixel Tablet si caratterizza per un design essenziale, ispirato alla linea degli smartphone Pixel, con linee pulite e una costruzione solida. Realizzato con un rivestimento in nano-ceramica, è disponibile in tre varianti cromatiche: Porcellana, Hazel e Rose. Sul retro del dispositivo si trova un connettore magnetico che consente l’aggancio alla stazione base, dotata di altoparlanti integrati per un’esperienza audio più ricca. Il display da 11 pollici (di fatto 10,5) presenta cornici piuttosto visibili, sebbene non invadenti, che si notano meno durante l’utilizzo quotidiano come tablet tradizionale. La luminosità del display, pari a 500 nits, garantisce una buona leggibilità in diverse condizioni ambientali. La fotocamera frontale è posizionata al centro del lato lungo, ottimizzata per le videochiamate. Sul retro, il design rimane minimalista con una singola fotocamera posta in un angolo, mantenendo un aspetto ordinato e sobrio. Il tablet è dotato di quattro altoparlanti, la cui attivazione varia in base all’orientamento del dispositivo, sia in modalità verticale che orizzontale. Per la cattura dell’audio, sono presenti tre microfoni, progettati per garantire una buona qualità anche a distanza. Il pulsante di accensione integra un sensore per le impronte digitali, permettendo uno sblocco rapido e sicuro del dispositivo. Il Google Pixel Tablet ha un peso di 493 grammi e uno spessore di 8,1 mm, rientrando così tra i dispositivi più sottili e maneggevoli sul mercato.

Hardware e prestazioni VOTO: 7.5 Il Google Pixel Tablet è equipaggiato con il processore Tensor G2, lo stesso di Google Pixel 7, un chip progettato da Google che, sebbene non più di ultima generazione, continua a offrire prestazioni adeguate, specialmente nell'esecuzione delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tra queste, la "gomma magica" è particolarmente utile per ritoccare le fotografie archiviate su Google Foto. Oltre al processore, il tablet è dotato del chip di sicurezza Titan M2, dedicato alla protezione dei dati sensibili, come le impronte digitali. Completano la dotazione hardware 8 GB di RAM e la possibilità di scegliere tra 128 o 256 GB di memoria interna.

Le fotocamere VOTO: 7 l Google Pixel Tablet è dotato di due fotocamere, una frontale e una posteriore, entrambe con risoluzione di 8 megapixel. Entrambe le fotocamere hanno un'apertura F/2.0 e un fuoco fisso, con un campo visivo di 84° e un sensore da 1/4 di pollice. Entrambe le fotocamere supportano la registrazione video in qualità 1080p a 30 frame al secondo. Sebbene le specifiche della fotocamera non siano il fattore principale per l'acquisto di un tablet, i risultati ottenuti con queste fotocamere sono comunque accettabili per l'uso quotidiano.

La base di ricarica VOTO: 8 La Charging Speaker Dock del Google Pixel Tablet integra un altoparlante full range da 43,5 mm, progettato per offrire una riproduzione audio con bassi notevoli, raggiungendo una profondità sonora di 71 dB e un livello di loudness fino a 78 dB. Questo significa che la qualità del suono è decisamente superiore rispetto a quella di un comune tablet o degli altoparlanti di un computer standard. È interessante notare che la stazione di ricarica utilizza un connettore proprietario, differente dalla porta USB-C presente sul tablet, che invece segue gli standard internazionali.

Il software VOTO: 9 Il Google Pixel Tablet si distingue per un software che offre un'esperienza d'uso in linea con la tradizione "pure Google". Un aspetto rilevante è la possibilità di configurare fino a otto profili utente, consentendo a ciascun utente di accedere ai propri contenuti direttamente dalla schermata di blocco. Questo approccio multi-utente evita la sovrapposizione di dati e applicazioni tra i vari utenti, rendendo il dispositivo versatile per famiglie o gruppi di lavoro. Tra i profili disponibili, è possibile creare anche un profilo bambino con controlli parentali, che limitano l'accesso a determinate app e contenuti, offrendo un controllo maggiore su ciò che i più piccoli possono vedere o utilizzare. Il Pixel Tablet è ottimizzato per sfruttare al meglio il suo ampio schermo. Molte applicazioni, come Google Chrome, WhatsApp e Google Home, sono state adattate per garantire un utilizzo efficiente dello spazio disponibile. Ad esempio, l'esperienza di WhatsApp sul tablet è simile a quella su WhatsApp Web, mentre Google Meet offre funzionalità avanzate come la possibilità di utilizzare sfondi a 360 gradi e una webcam che segue il movimento dell'utente. Per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, il tablet consente un controllo dettagliato su microfono e webcam, che possono essere disattivati per prevenire eventuali intrusioni non autorizzate. Inoltre, il dispositivo supporta la modalità split screen, che permette di dividere lo schermo per utilizzare due app contemporaneamente. Questa funzione è particolarmente utile per attività come la navigazione su due pagine web affiancate in Google Chrome o il drag and drop di foto da Google Foto a un'altra app. Infine, Google ha reso disponibile un elenco di applicazioni ottimizzate per il Pixel Tablet, molte delle quali appartengono all'ecosistema Google, ma che include anche app di terze parti come Canva, Brawl Stars, Lego Life, SoundCloud e Zoom, rendendo il tablet un dispositivo poliedrico e adattabile a diverse esigenze.

Le funzionalità speciali di Pixel Tablet VOTO: 9 Il Google Pixel Tablet offre una serie di funzionalità avanzate, che sfruttano sia il controllo vocale tramite l'assistente Google sia la potenza del processore Google Tensor G2. Purtroppo, quando abbiamo provato questo tablet, non era ancora possibile testare l'uso di Gemini Nano, il motore di intelligenza artificiale generativa. Come avviene con altri dispositivi della linea Pixel, è possibile gestire molte operazioni con semplici comandi vocali, dalla dettatura di testi fino alla gestione delle funzionalità domestiche. L'italiano è tra le lingue supportate per la composizione di testi complessi, come email, rendendo il tablet versatile in diversi contesti d'uso. Il processore Tensor G2 consente inoltre di utilizzare strumenti di editing fotografico avanzato, come la gomma magica o il sistema per rimuovere la sfocatura dalle foto. Tuttavia, queste opzioni richiedono una connessione a Internet per funzionare correttamente. Una delle caratteristiche più apprezzabili è la possibilità di personalizzare il Pixel Tablet in base alle proprie esigenze, quando connesso alla base di ricarica, scegliendo ad esempio di visualizzare una cornice digitale con foto selezionate o di monitorare le condizioni atmosferiche in tempo reale. Quando il Pixel Tablet è collegato alla base di ricarica, si trasforma in uno smart display con controllo vocale completo, permettendo di gestire applicazioni e funzionalità della smart home con il semplice comando "Hey Google". È possibile configurare il tablet specificando in quale stanza si trova, integrandolo pienamente con Google Home per un'esperienza domotica ottimale. Il tablet supporta anche il casting, permettendo di inviare contenuti multimediali da altri dispositivi al Pixel Tablet o viceversa, ad esempio verso un televisore con Chromecast. Inoltre, offre tutte le tipiche funzionalità di un dispositivo Android, come la condivisione di file con dispositivi vicini e la possibilità di configurare profili dedicati ai bambini per un utilizzo sicuro. Anche la condivisione di auricolari Bluetooth Pixel è supportata, rendendo il tablet adatto a diversi scenari di utilizzo.

Batteria VOTO: 8 Il Google Pixel Tablet è dotato di una batteria da 27 wattora, con un’autonomia stimata di circa 12 ore per la riproduzione continua di video. Sebbene non sia stato misurato al secondo, questo dato risulta abbastanza accurato. Un aspetto interessante da notare è la decisione di Google di includere nella confezione l’alimentatore per la stazione dock, ma non quello con cavo USB-C necessario per la ricarica diretta del tablet, che deve essere acquistato separatamente. Stiamo ovviamente parlando di una condizione che troveranno gli utenti che decideranno di acquistare la versione più completa.