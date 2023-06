Recensione Huawei MatePad 11

Quello di cui vi parliamo oggi, Huawei MatePad 11, è un tablet interessante per molti aspetti, ma in particolare per il rapporto qualità prezzo a cui viene proposto. Abbiamo espresso a più riprese, anche nella recente recensione di Huawei P60 Pro, le nostre perplessità circa l’acquisto di uno smartphone di questo marchio. Ma i dubbi si sciolgono quando si parla di tablet, perché in questo caso l’assenza di Android auto è ininfluente.

Se la mancanza dei servizi di Google si avverte molto e incide quando si usa un cellulare, la situazione è molto differente se si prende in considerazione un tablet.

Come è fatto Huawei MatePad 11: design e specifiche

Huawei MatePad 11 ha uno spessore da 7,2 millimetri, con un peso di 480 grammi e uno schermo da 11 pollici, con un’ottima definizione, 2560 per 1600 pixel. C’è anche un buon rapporto tra la superficie totale del dispositivo e il suo schermo, siamo all’83%. Vuol dire che le cornici si vedono, ma non sono esagerate.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Abbiamo particolarmente apprezzato lo schermo, sia per la luminosità massima che riesce a raggiungere che per la vivacità dei suoi colori, che accompagnano un’ottima definizione in tutte le condizioni di utilizzo.

All’interno di questo tablet un processore Snapdragon 865. Sì, è vero, è un po datato, ma è anche estremamente affidabile; ci sono 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Parliamo di una dotazione che per un uso medio del tablet può essere più che sufficiente.

Ci sono il WiFi 6 una USB-C con la soluzione OTG, On The Go: significa che si possono attaccare chiavette esterne per trasferire i file. C’è il Bluetooth 5.2 e completano la scheda tecnica di Huawei MatePad 11 anche 4 altoparlanti.

La batteria da 7250 mAh sembra non finire mai, si ricarica con un caricatore da 22,5 W: una curiosità, è possibile usare questo tablet come power bank. Potete cioè collegare un dispositivo via cavo e utilizzare l’energia del tablet per ricaricarlo. In questo caso l’uscita è di 5 watt.

HUAWEI MatePad Paper 10.3 64GB bk AND MatePad Paper10.3 4/64GB WiFi black 53012XUQ

Le fotocamere di Huawei MatePad 11

A completare la dotazione tecnica di Huawei MatePad 11 2023, le fotocamere: 13 megapixel sulla parte posteriore, capace di girare video in 4K e 8 megapixel sulla parte anteriore.

Un piccolo dettaglio: la cam anteriore è messa sul lato lungo per poter usare il tablet in orizzontale quando si fanno videochiamate. Una soluzione quindi, complessivamente molto interessante, soprattutto per il rapporto tra prezzo e qualità.

Apple 2022 iPad 10,9

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’esperienza d’uso con un tablet Huawei

Come funziona il software di Huawei MatePad 11 2023? La domanda è più che legittima, perché sappiamo che i dispositivi di Huawei, purtroppo, devono scontare un potenziale grave handicap. Ne abbiamo parlato più volte, non ci sono i servizi di Google, conseguenza diretta dell’embargo americano che ha colpito l’azienda cinese nell’ormai lontano 2019.

Questo significa che non si possono utilizzare sui prodotti Huawei alcune delle applicazioni più popolari sugli smartphone su scala globale. L’azienda cinese, però, è riuscita a compensare le difficoltà con un lavoro incessante fatto su AppGallery.

Nello Store alternativo per le app trovate tutte le applicazioni più importanti: Petal Search funziona molto bene per la ricerca. Petal maps, per la navigazione satellitare, è basata sui servizi di TomTom e quindi sui servizi di una delle società più avanzate del settore.

Tutte le alternative che sono state sviluppate e i servizi che sono stati adattati ai cellulari Huawei funzionano mediamente bene: quando manca una specifica applicazione, si può fare riferimento a quelle che vengono chiamate Web App, si accede cioè al servizio desiderato utilizzando il suo sito internet.

Samsung Un tablet pensato per quando sei fuori casa. Infinite possibilità grazie allo schermo 11” LCD. Batteria ultrapotente e fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP. E ovviamente, la S Pen è inclusa!

Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le tue idee con la S Pen a bassissima latenza. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android S8 ti regala livelli impressionanti di controllo.

Ti piace disegnare o dipingere? Clip Studio Paint1 è stato creato proprio per le persone creative come te. Ti sembrerà di tenere un mano un vero pennello, per dare vita alla tua immaginazione.

La funzione Auto Framing² di questo tablet pc ti mette al centro della scena. Così, mentre registri una lezione di danza, lo zoom della videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti seguendo le tue istruzioni.

Con l’app per videochiamate del tablet, puoi parlare con la tua dolce metà o chiamare fino a 31 dei tuoi amici più cari. La tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni ti permette di concentrarti sulla conversazione senza distrazioni.

La modalità Multischermo³ del tablet ti consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Così puoi cercare idee per l’arredamento, creare progetti architettonici e fare una videochat con i tuoi amici, tutto contemporaneamente!

La soluzione per il lavoro: WPS Office e tastiera

A completare la dotazione software di Huawei MatePad 11, c’è anche una suite che si chiama WPS Office, per comporre testi, scrivere fogli di calcolo o realizzare presentazioni direttamente dal tablet. Per semplificare la scrittura, arriva invece in aiuto un dettaglio hardware molto importante: nella confezione di vendita Italian c’è infatti una cover che “nasconde" una tastiera.

È una soluzione che non può sostituire completamente la comodità di un computer, ma garantisce comunque una buona spaziatura dei tasti, a cui si aggiunge una “corsa" discreta. È il movimento che i tasti fanno quando vengono premuti, che in questo caso è sufficientemente morbido da permettere di digitare a lungo senza avvertire fatica.

C’è un ulteriore dettaglio da sottolineare: oltre a poter sfruttare il prezzo straordinariamente conveniente della combinazione di tablet e tastiera, con una piccola aggiunta chi è interessato può acquistare anche Huawei Pencil: è il classico pennino, che serve per scrivere direttamente sullo schermo o per disegnare. Viene collocata magneticamente direttamente dentro la cover e si ricarica una volta agganciata al tablet.

Huawei MatePad 11 2023 è un dispositivo completo, sufficientemente potente, con tutte le carte in regola per adattarsi a diversi utilizzi. Nonostante la mancanza dei servizi di Google, soprattutto per il suo prezzo estremamente competitivo, a noi è piaciuto molto.

Lenovo Tab P12 PRO, Display 12.6