Huawei Watch 4 e Band 8 arrivano in Italia

Huawei rinnova la sua gamma di wearable in Italia con il lancio dei nuovi Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro, due nuovi smartwatch di fascia alta, e della nuova Huawei Band 8, nuova generazione della popolare smartband dell’azienda cinese. I tre nuovi dispositivi di Huawei sono già disponibili in Italia, con consegna immediata.

Huawei Watch 4 e 4 Pro: caratteristiche tecniche

I nuovi smartwatch di Huawei (in foto) sono modelli premium e ricchi di funzionalità. Il Watch 4 Pro ha un corpo in titanio e un vetro sferico in zaffiro. Il display è da 1,5 pollici, con tecnologia AMOLED LTPO, e rapporto schermo-corpo del 71,72%. Il pannello può ridurre la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz con l’Always on Display. Specifiche simili per il Watch 4 che, però, è costruito in acciaio inossidabile con display in vetro curvo.

Per entrambi i modelli c’è la resistenza all’acqua fino a 5 ATM oltre alla certificazione IP68. Non mancano le opzioni di personalizzazione con oltre 20.000 watchfaces. La nuova gamma di smartwatch Huawei punta, naturalmente, sul monitoraggio della salute. Da segnalare, in particolare, la nuova funzione Controllo respirazione che va ad arricchire le varie funzionalità di Huawei Health. C’è anche il nuovo sistema di monitoraggio del sonno Huawei TruSleep 3.0.

Tra le specifiche tecniche troviamo il supporto eSIM e la funzione Super Link per connettersi con smartphone e auricolari dallo stesso account.

C’è anche Petal Maps Watch Edition, prima app cartografica per smartwatch in grado di offrire servizi di navigazione completi senza il supporto dello smartphone. Da notare anche un’ottima autonomia: con un utilizzo medio, infatti, si arriva a 3 giorni di autonomia per il Watch 4 e a 4,5 giorni per il Watch 4 Pro. Con la modalità Durata Ultra, però, si sale, rispettivamente, a 14 e 21 giorni.

Huawei Band 8: caratteristiche tecniche

La gamma Huawei si rinnova anche con la nuova Band 8 che pesa solo 14 grammi, a fronte di uno spessore di 8,99 mm. Il display AMOLED, invece, è da 1,47 pollici, con risoluzione di 368 x 194 pixel. La smartband arriva sul mercato in tre colorazioni: Midnight Black, Sakura Pink e Emerald Green. Huawei ha introdotto la nuova tecnologia Premi e Sgancia per cambiare cinturino in appena 3 secondi.

Da segnalare oltre 10.000 watchfaces per personalizzare la band e i sensori Huawei TruSeen 5.0 per il monitoraggio della propria salute, con un miglioramento del 10% rispetto alla precedente generazione. Tra le funzioni c’è anche TruSleep 3.0. La Huawei Band 8 è ottima anche per lo sport, riconoscendo 100 attività differenti e potendo sfruttare l’algoritmo TruSport per l’analisi dei dati dell’utente. Ottima l’autonomia con 9 giorni di utilizzo standard garantiti.

I prezzi dei nuovi wearable di Huawei

La nuova gamma di indossabili di Huawei è disponibile da subito. Per quanto riguarda i prezzi, il Watch 4 è disponibile a 449,90 euro mentre per il Watch 4 Pro servono 549,90 euro, nella variante con cinturino in pelle scura marrone, e 649,90 euro, per chi preferisce la versione con cinturino in titanio. La Huawei Band 8 arriva in Italia con un prezzo di lancio di 59,90 euro.