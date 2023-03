Huawei MatePad 11 2023 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, Huawei ha rinnovato uno dei suoi tablet più fortunati: il Huawei MatePad 11, giunto alla versione 2023. Rinnovato, ma non stravolto, perché tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi si sono avverate: Huawei MatePad 11 è molto simile, praticamente identico, a MatePad 11 2021.

Ma, a parte il classido detto "squadra che vince non si cambia", e a parte l’ormai nota a tutti crisi dei chip che restringe di parecchio le possibilità di scelta in fase di progettazione di un nuovo modello, a Huawei va almeno riconosciuto che, quest’anno, di modelli MatePad 11 ne ha fatti due.

Huawei MatePad 11 2023: caratteristiche tecniche

Le versioni di Huawei MatePad 11 2023 sono due, la prima con display standard e processore Qualcomm Snapdragon 865 e la seconda con display opaco denominata "Soft Edition" con SoC Qualcomm Snapdragon 870.

Il display, in entrambi i casi, è di tipo LCD e misura 11 pollici con risoluzione 2K (2.560×1.600 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre le configurazioni di memoria disponibili per la versione con display standard sono due, 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la Soft edition ha 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione.

Il display della Soft Edition, descritto come simile alla carta, non ha i riflessi tipici degli schermi lucidi ed è consigliato a quanti vogliono un pannello che non stanchi la vista mentre si legge o si guarda un film. In più, nel momento in cui viene toccato dal pennino emette un suono simile al passaggio di una penna su un foglio.

Entrambi i modelli MatePad 11 2023 hanno una fotocamera posteriore da 13 MP e una sensore anteriore per selfie e videochiamate da 8 MP.

La parte audio consiste in 4 altoparlanti con l’ormai nota ottimizzazione Huawei Histen 8.0. C’è anche una leggera cancellazione del rumore di fondo con un algoritmo proprietario, che ripulisce la conversazione durante una videochiamata. Le connessioni sono WiFi6 e Bluetooth 5.1, in nessuna delle due versioni c’è lo slot per la SIM telefonica, mentre la batteria è sempre da 7.250 mAh con ricarica di 22,5W.

Huawei MatePad 11 2023: disponibilità e prezzi

Ci sono buone probabilità che il nuovo Huawei Matepad 11 2023 arrivi anche in Italia, esattamente come il precedente modello 2021, ma non conosciamo ancora i prezzi. Sappiamo però che il Huawei MatePad 11 del 2021 versione 6/128 GB, ha un prezzo di listino di 499 euro, ma si può trovare anche a 430-450 euro. Probabilmente Huawei Matepad 11 2023 conserverà i medesimi prezzi ma costerà qualcosa in più per la versione 8/128 GB.