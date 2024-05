Lo smartwatch con l'allenatore dentro, Huawei Watch Fit 3

Huawei Watch Fit 3 , a prima vista, assomiglia molto ad Apple Watch, ma questo non è necessariamente un problema, soprattutto perché questo dettaglio passa immediatamente in secondo piano rispetto a molti altri elementi, a partire dalla durata della batteria, che garantisce risultati sorprendenti.

Design e specifiche tecniche VOTO: 8

Huawei Watch Fit 3 è costruito intorno ad una cassa in alluminio, che permette di contenere notevolmente il peso, che senza cinturino è addirittura di 29 g, una vera piuma.

Dimensioni sono molto contenute, in particolare lo spessore che arriva a 9,9 mm, meno di 1 cm, risultato particolarmente apprezzabile.

Questo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1.82", che gode di una buona leggibilità in tutte le condizioni, ma, soprattutto, che permette di presentare moltissime informazioni con un singolo colpo d'occhio.

Notevole varietà di colori, che sono 4, oro, argento, rosa, nero, ma l'assortimento diventa ancora più ricco incrociando anche la disponibilità dei cinturini, che è davvero molto ampia, include infatti quattro colori in fluoroelastometro, una variante in tessuto e una in pelle bianca.

Incrociando le tipologie disponibili delle casse con quelle dei cinturini si ottengono ben sei modelli differenti.

Ovviamente, all'interno di Huawei Watch Fit 3 ci sono moltissimi sensori, a partire da quello di movimento su nove assi, che assolve alla funzione di accelerometro, di giroscopio e di magnetometro.

Non solo, perché ovviamente c'è anche un sensore ottico per la misurazione del battito cardiaco, che viene utilizzato anche per verificare l'ossigenazione del sangue, raccogliendo informazioni che possono essere sfruttate anche per il monitoraggio del sonno notturno e per il calcolo del livello di stress. C'è anche un sensore di luce ambientale, che serve per regolare alcune funzionalità del display.

Per controllare le funzioni di Huawei Watch Fit 3 ci sono due pulsanti, uno dei quali è circolare con una corona che può essere utilizzata per muoversi all'interno dei menu e per gestire alcune delle opzioni disponibili. Ovviamente, stiamo parlando di uno smartwatch dotato di touchscreen, che permette quindi di controllare molte delle funzionalità semplicemente attraverso il tocco sullo schermo.

Per quanto riguarda la ricarica, si utilizzano due punti di contatto magnetici sulla parte inferiore dell'orologio, non c'è invece la ricarica wireless. Per completare il quadro tecnico, possiamo anche segnalare la resistenza all'immersione, che permette di utilizzare l'orologio fino a 50 m di profondità.

Questo smartwatch è progettato per funzionare in condizioni estreme, da una temperatura di 10° sotto lo zero fino ad addirittura ad una contesto ambientale con 45° di calore.

Volendo, è possibile collegare il proprio smartwatch direttamente ad auricolari Bluetooth, ma anche ad apparati per l'esercizio fisico, come le fasce toraciche per la misurazione più precisa del battito cardiaco.

Abbiamo lasciato questo dettaglio in fondo alla descrizione delle specifiche tecniche di Huawei Watch Fit 3, ma vale la pena segnalare che questo smartwatch è perfettamente compatibile sia con iOS che con Android. Inoltre è possibile effettuare telefonate direttamente dall'orologio con entrambi i sistemi operativi.

Per configurare Huawei Watch Fit 3, sia con iPhone che con uno dei molteplici dispositivi Android oggi disponibili, basta installare l'applicazione Huawei Health. Per chi possiede un dispositivo della stessa Huawei, sarà possibile sfruttare anche un vero e proprio assistente personale digitale, con una semplice clic sul display.