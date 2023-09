Recensione Huawei Watch GT 4, smartwatch bello e possibile

Design VOTO: 8.5

Huawei Watch GT 4 è disponibile in due versioni, da 46 mm e da 41 mm, che si differenziano per il design e per il target di riferimento.

La versione da 46 mm, in acciaio, ha un design più robusto e sportivo, ed è pensata per un pubblico maschile. La versione da 41 mm, in alluminio, ha un design più elegante e raffinato, ed è pensata per un pubblico femminile.

Entrambi i modelli sono disponibili in diverse varianti, che si differenziano per i materiali del cinturino e per il colore della cassa.

Altra differenza fondamentale è quella della batteria, perché la differente dimensione dell'orologio incide direttamente sulla capacità del singolo modello. Ovviamente, quello con il quadrante da 46 mm ha una batteria più generosa, su questo torniamo a breve.

Huawei Watch GT 4 è uno smartwatch di dimensioni generose, con una cassa da 46 mm di larghezza, 46 mm di altezza e 10,9 mm di spessore. Il cinturino è regolabile per adattarsi a polsi di diverse dimensioni, da 14 a 21 cm.

Il peso dello smartwatch è di 48 g senza il cinturino, che aumenta sensibilmente con il cinturino in acciaio. Per chi preferisce un'esperienza più leggera, è consigliabile optare per un cinturino in silicone o in tessuto.

La cassa è in acciaio inossidabile e ospita un display AMOLED da 1,43 pollici. Lo schermo è molto luminoso e garantisce una buona leggibilità alla luce diretta del sole.

All'interno di Huawei Watch GT 4 sono presenti numerosi sensori, tra cui:

Sensore di temperatura cutanea

Barometro

Magnetometro

Giroscopio

Accelerometro

Sensore ottico per il battito cardiaco e l'ossigenazione

L'orologio è impermeabile fino a 5 atmosfere, ovvero fino a una profondità di 50 metri. Tuttavia, è importante notare che questa misurazione è stata effettuata in condizioni statiche e non tiene conto della pressione dell'acqua quando l'orologio è in movimento. Pertanto, Huawei Watch GT 4 non è adatto per l'uso subacqueo.

L'orologio è compatibile con la connessione Bluetooth 5.2 e con il trasmettitore NFC per i pagamenti contactless. È inoltre dotato di microfono e altoparlante, ma la funzione di chiamate è limitata ai soli dispositivi Android.