Recensione iPhone SE 2022, la potenza in scala ridotta

Oggi vi parliamo di iPhone SE 2022. In tutta onestà troviamo che questo sia uno degli smartphone più difficili da valutare, tra quelli presentati negli ultimi mesi: chi ha l’abitudine di frequentare siti che parlano di tecnologia o magari di frequentare pagine dedicate a questo argomento sui social avrai notato come i super appassionati abbiano demolito questo smartphone per partito preso. In realtà, il nuovo iPhone SE 2022 nasconde molti pregi che possono essere apprezzati dai consumatori meno specializzati, che in realtà rappresentano la maggioranza del mercato. Ecco perché molti dei dettagli che un super appassionato tech potrebbe considerare dei difetti, quando si misurano le valutazioni dei consumatori distratti diventano invece i suoi pregi.

Un iPhone leggerissimo, quasi una piuma

Partiamo da un dettaglio, che moltissimi utenti considerano fondamentale: il nuovo iPhone SE 2022 è piccolissimo e leggerissimo, praticamente sparisce quando lo si mette in tasca, ma nonostante questa apparenza da peso piuma, al suo interno contiene il peso massimo dei processori. Apple A15 Bionic. Come probabilmente già sapete, il processore è l’anima pulsante di un cellulare, e l’elemento che ne determina la velocità, i consumi, la capacità di compiere o meno azioni e calcoli complessi.

Il processore Apple A15 Bionic, considerato il migliore in assoluto del mercato, consente ad iPhone SE 2022 di montare video, elaborare foto, utilizzare videogiochi particolarmente potenti, senza impattare in modo significativo sui suoi consumi.

Lo schermo è onestamente molto piccolo, fa quasi tenerezza guardare questo display con una diagonale da 4,7", ma in realtà la sua qualità, per quanto riguarda i colori e i contrasti, è di ottimo livello. Ci sarebbe sicuramente piaciuto di più un iPhone SE 2022 con l’aspetto di iPhone XR, ma non c’è e quindi ci adattiamo a ciò che offre il mercato.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una sola fotocamera, ma con potenza di calcolo elevata

Altro pilastro su cui è costruito questo nuovo smartphone Apple è la sua fotocamera, perché nonostante il singolo sensore da 12 megapixel, il risultato delle immagini è sorprendente. Peccato non ci sia la modalità notturna, che su iPhone funziona sempre molto bene. Non è facilissimo capire perché Apple abbia deciso di non implementare la modalità notturna in iPhone SE 2022, perché il processore avrebbe la capacità di gestirla. È evidente che probabilmente alcune scelte sono state condizionate dal timore di cannibalizzare iPhone 13 Mini.

Ci ha sorpresi la batteria, perché nonostante questo iPhone sia così leggero e abbia dimensioni così compatte, la sua autonomia è degna di nota, così come interessante è il fatto che ci sia la ricarica wireless, anche se non c’è l’attacco magnetico Mag Safe. Stiamo parlando della soluzione che permette di agganciare magneticamente alcuni modelli di iPhone al caricabatterie wireless e di sfruttare una serie di accessori basati su questo tipo di supporto magnetico: è un’opzione molto comoda, ma MagSafe non è però presente su iPhone SE 2022.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il sensore delle impronte digitali, una vecchia conoscenza

Ovviamente un altro segno distintivo è quello del pulsante centrale che nasconde il sensore delle impronte digitali, molti hanno deriso questa soluzione, che in realtà è estremamente pratica soprattutto per coloro che non sono grandi esperti di tecnologia. Il TouchID e il pulsante centrale sono una specie di uscita di sicurezza molto apprezzata da tanti utenti.

Bisogna anche tenere conto del fatto che all’interno di questo cellulare c’è il sistema operativo di Apple, che da solo è un punto di forza rispetto alla concorrenza. iOS 15 Si integra perfettamente con gli altri dispositivi del mondo Apple, si aggiorna regolarmente aggiungendo nuove funzionalità dallo smartphone.

Molti hanno contestato la capacità di memoria da 64 GB: ne avevamo già parlato per iPad, lo facciamo ancora oggi. Se teniamo conto del fatto che le foto e i video su iPhone hanno un peso molto inferiore rispetto ai formati di Android, ma soprattutto se consideriamo che le app sono estremamente più leggere, avere 64 GB su un dispositivo di Apple è un po’ come averne 128 su un prodotto Android. Questo non significa che non avremmo preferito una dotazione di base superiore, ma che la dimensione della memoria di iPhone SE 2022 non rappresenta un vero handicap.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Difficile capire se possa avere successo

Non è facile trovare una valutazione di iPhone SE 2022 che metta tutti d’accordo, ma è anche vero che il nostro compito non è cercare un facile consenso, ma cercare di orientare coloro che vogliono acquistare un nuovo smartphone. Se per voi le dimensioni estremamente contenute, un peso molto ridotto e in generale una notevole semplicità d’uso sono importanti, iPhone SE è il cellulare perfetto. Sicuramente gioca a suo favore anche la potenza garantita dal processore A15 Bionic, ma è altrettanto vero che con l’acquisto di un prodotto ricondizionato o guardando ad uno degli smartphone di Apple delle ultime stagioni si potrebbero trovare offerte altrettanto interessanti. Come sempre, a voi la scelta.