Recensione del MEATER Pro XL: Il termometro smart per cotture perfette

TOTALE PUNTI 7.8 MEATER Pro XL Il MEATER Pro XL è un termometro smart senza fili che porta l’esperienza di cucina ad un nuovo livello, ideale per chi desidera cotture precise senza complicazioni e con l'ausilio di tecnologie avanzate, che sfruttano anche il cloud per la conservazione dei dati. MEATER Pro XL è probabilmente la versione più completa e sofisticata, oltre che più costosa, delle sonde intelligenti per la gestione della cottura di carne e pesce; il suo prezzo è molto alto e presuppone una grande passione per la griglia o per il barbecue.

PRO Sonda XL per carni di grandi dimensioni

Connessione Bluetooth e Wi-Fi stabile

App intuitiva e ricca di funzioni

Grande autonomia della batteria CONTRO Prezzo elevato rispetto alla concorrenza

Necessita di una buona rete Wi-Fi per monitoraggio a lungo raggio

Non ideale per usi intensivi su griglie troppo calde

Struttura e informazioni tecniche VOTO: 9 Il MEATER Pro XL si distingue principalmente per la sua sonda extra lunga da 13 cm, progettata per essere utilizzata con pezzi di carne particolarmente grandi come arrosti, tacchini o brisket. La struttura della sonda è estremamente resistente, realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, con un design che resiste anche alle alte temperature senza deformarsi. Una caratteristica innovativa del Pro XL è la possibilità di monitorare contemporaneamente la temperatura interna della carne e quella esterna (ambiente di cottura), grazie ai suoi sensori integrati. Il dispositivo è completamente senza fili, alimentato da una batteria ricaricabile che offre un'autonomia di circa 24 ore di monitoraggio continuo. La stazione di ricarica inclusa funge anche da ripetitore per estendere il segnale Bluetooth fino a 50 metri. In alternativa, è possibile collegarsi via Wi-Fi tramite l’app dedicata per monitorare il cibo anche a distanze maggiori. Il Pro XL supporta sia connessioni Bluetooth che Wi-Fi, un dettaglio essenziale per chi desidera monitorare la cottura a distanza.

Praticità d’uso e opzioni disponibili VOTO: 8 Uno dei punti forti del MEATER Pro XL è la sua semplicità d’uso, nonostante la natura avanzata delle sue funzioni. L'app MEATER, disponibile sia per iOS che per Android, è un vero e proprio assistente in cucina. Basta inserire la sonda nella carne, selezionare il tipo di cottura desiderata nell'app e il dispositivo farà il resto. L'app monitora la temperatura in tempo reale e invia notifiche quando la carne ha raggiunto il grado di cottura selezionato, o quando è necessario togliere l’alimento dal fuoco per lasciarlo riposare. Grazie alla connessione Wi-Fi, il MEATER Pro XL consente di allontanarsi dalla griglia o dal forno senza perdere il controllo sulla cottura. L’applicazione offre inoltre una guida completa su come impostare le temperature ideali per ogni tipo di carne e di cottura, rendendo l’intera esperienza intuitiva anche per chi non ha molta familiarità con questo tipo di dispositivi. Oltre alla praticità, è importante sottolineare che il MEATER Pro XL è dotato di un supporto multi-sonda, permettendo di monitorare più pezzi di carne contemporaneamente. Questo lo rende un'ottima scelta per chi si occupa di grigliate o cene con più ospiti, dove gestire diverse cotture può diventare complicato.

Prezzo VOTO: 6.5 Il MEATER Pro XL ha un prezzo superiore rispetto a molti termometri per carne presenti sul mercato, posizionandosi attorno ai 399 euro. Questo costo elevato è giustificato dalla qualità costruttiva del dispositivo, dalle funzionalità avanzate che lo rendono un vero strumento per professionisti, e dall’ampia gamma di opzioni offerte dall'app di controllo. Per chi cucina frequentemente carne o ama le grigliate, l’investimento può risultare sensato, poiché garantisce risultati di cottura precisi e ripetibili, con il minimo sforzo. Va considerato che per chi cucina sporadicamente o non ha l’esigenza di monitorare grandi tagli di carne, potrebbe essere sufficiente un modello base più economico. Inoltre, l’uso del dispositivo richiede una buona rete Wi-Fi per sfruttarne appieno le potenzialità, soprattutto quando ci si allontana dalla postazione di cottura.