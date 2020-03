Red Magic 5G, lo smartphone potente come un computer

13 Marzo 2020 - Si chiama Red Magic 5G ed è il nuovo smartphone da gaming di Nubia, azienda cinese che si è specializzata in questa nicchia di mercato. Come i modelli precedenti, ci troviamo di fronte a un dispositivo estremo, sia per quanto riguarda il design con cover coloratissime, sia le prestazioni. Già dal nome si evince una caratteristica fondamentale, ovvero la presenza del modem 5G integrato nel processore Snapdragon 865, cuore pulsante del telefono dedicato al mondo dei videogame.

Ricchissima la dotazione di serie del Red Magic 5G a partire da tre caratteristiche peculiari derivate dall’universo del gaming: il display da 144 Hz, la ventola fisica con sistema di raffreddamento a liquido dotato di vapor chamber e, per finire, i pulsanti posizionati sul dorso della scocca del telefono che consentono un refresh rate di 300 Hz e un ritardo di soli 2 ms.

Red Magic 5G: scheda tecnica

Il Red Magic 5G sfoggia un display da 6,65 pollici AMOLED full HD+ e refresh rate a 144Hz. Sotto la scocca trova posto lo Snapgragon 865 con a supporto 8-12-16GB di RAM e 128-256GB di memoria interna, a seconda del modello scelto.

Il comparto fotografico certo non è il punto forte dello smartphone, ma troviamo comunque una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 64 megapixel f/1.8 e flash LED, un sensore da 8 megapixel grandangolare e un obiettivo macro da 2 megapixel. Da 12 megapixel la fotocamera anteriore. Batteria da 4.500 mAh dotata di ricarica veloce a 55W e lettore per le impronte digitali posizionato sotto lo schermo. Sistema operativo Android 10 basato su interfaccia RedMagic OS. Infine porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm.

Red Magic 5G: data di uscita e prezzo

Il Red Magic 5G arriverà in Europa il prossimo aprile. Attualmente in Cina è già possibile effettuare un pre-ordine. Tre le colorazioni disponibili: rosso, blu e nero. Inoltre è possibile acquistare anche un’esclusiva versione top di gamma interamente trasparente. Questi i prezzi al cambio attuale: