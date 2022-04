Redmagic 7 Pro in Italia: specifiche e prezzo del gaming phone

Arriva ufficialmente in Italia il nuovo smartphone di Nubia, l’atteso gaming phone Redmagic 7 Pro. I modelli disponibili sul mercato italiano saranno due e si differenzieranno per la memoria in dotazione, il prezzo, il design e le luci RGB: si tratta delle versioni Supernova e della Obsidian.

Il telefono presenta le tipiche caratteristiche di un device mobile per i gamer, con una scheda tecnica di livello, audio eccellente e un display dalle specifiche mozzafiato. Il Redmagic 7 Pro arriva dopo che il modello standard della gamma ha fatto il suo debutto in Italia circa un mese fa. Neanche il Redmagic 7 standard scende a compromessi sul versante delle performance e vanta a bordo il processore top di gamma di Qualcomm, il chip 8 Gen 1 che troveremo su una buona fetta di flanghisp Android che verranno presentati nel 2022. I due modelli sembrano identici, ma presentano delle differenze importanti, oltre al prezzo, come il layout delle fotocamere e la presenza, sul Pro, della selfie camera sotto lo schermo.

Redmagic 7 Pro: caratteristiche tecniche

Il pannello del Redmagic Pro è un AMOLED Full-HD+ da 6,8 pollici e con refresh rate fino a 120 Hz. Ovviamente, essendo un gaming phone, il pannello presenta altre specifiche peculiari, quali il touch sampling rate fino a 960 Hz, il DC Dimming, il Magic GPU 2.0 Image Enhancement System e un rapporto display-superficie molto alto e pari al 92%. La selfie-camera, da 16 MP, è posizionata sotto lo schermo, così da permettere un’esperienza gaming ancora più immersiva.

Per quanto riguarda il chip, a bordo del Redmagic 7 Pro troviamo lo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, a cui è aggiunto il chip Red Core 1 (non presente sul modello standard) che si occupa dell’audio, delle luci RGB e del feedback aptico. Presenti ben 16 GB di RAM (LPDDR5) e 256 o 512 GB di memoria interna (UFS 3.1).

Sul posteriore ci sono, inoltre, due trigger in grado di tenere testa a più di 2 milioni di pressioni e foderati con uno speciale materiale per limitare la sudorazione, durante le lunghe sessioni di gioco.

Sul versante fotocamere, sul retro vi sono tre sensori: la principale da 64 MP, l’ultra-grandangolare da 8 MP e la macro da 2 MP. La batteria è un generoso accumulatore da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65W.

Le altre caratteristiche rilevanti riguardano la connettività 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Type C, le dimensioni da 166,27 x 77,1 x 9,98 mm e il peso di 235 grammi. Il telefono ha come sistema operativo Android 12 con skin proprietaria RedMagic OS 5.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmagic 7 Pro del sub-brand di ZTE sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 27 aprile, ma i preorder partiranno il 22 aprile. Per quanto riguarda il prezzo ufficiale è di 799 euro per la variante Obsidian da 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e di 899 euro per il modello Supernova da 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno.