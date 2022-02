Nubia Red Magic 7: il nuovo top di gamma con la ventola arriva in Italia

Gli appassionati italiani di gaming sono avvisati: a breve arriva anche nel nostro Paese lo smartphone Nubia Red Magic 7 dedicato proprio a chi ama trascorrere tempo in lunghe sessioni di gioco. Dopo aver lanciato il Red Magic 7 la scorsa settimana in Cina, Nubia ha ufficialmente rilasciato il suo nuovo telefono da gioco per i mercati internazionali. Si tratta di Red Magic 7 standard, mentre la versione Pro arriverà nel secondo trimestre del 2022 ossia da maggio.

Nubia conferma la linea di avvicendamento del suo predecessore, il Red Magic 6 lanciato lo scorso anno e apprezzato tra le altre cose, per il display con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, la più alta in assoluto, confermata anche sulla nuova versione. Resta inoltre la combinazione tra design elegante e hardware sbalorditivo. E infatti, con la nuova versione Red Magic 7 Nubia interviene sul sistema di raffreddamento, la croce di ogni gamer che stressa il suo dispositivo per lunghe ore di gioco. Nubia afferma che il telefono ha un sistema di raffreddamento migliorato grazie a una nuova ventola che aumenta il volume dell’aria del 35% e offre una dissipazione e un assorbimento del calore 400 volte più veloci.

Nubia Red Magic 7: caratteristiche tecniche

Il Red Magic 7 è un top di gamma che rispetta assolutamente lo scopo per cui è stato progettato: giocare per ore senza interruzioni. Il cuore dello smartphone è il miglior chip disponibile al momento: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il fiore all’occhiello è Il sistema di raffreddamento multistrato, costituito da materiale a cambiamento di fase (PCM) e ventola di raffreddamento incorporata, un condotto dell’aria di raffreddamento, un foglio di rame ad alta conduttività, materiali a base di terre rare termicamente conduttivi, un raffreddamento a camera di vapore (VC) e un foglio di grafite.

Generoso il display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, la più alta che abbiamo visto su qualsiasi smartphone. Inoltre, il display offre una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 e una luminosità massima di 700 nits. Il pannello è identico al modello dell’anno scorso, ma Nubia afferma che ora offre una frequenza di campionamento del tocco più elevata (fino a 720 Hz) e offre un frame rate più stabilizzato grazie al nuovo sistema di miglioramento dell’immagine “2.0 Magic 2.0 GPU“. I pulsanti hanno una velocità di risposta al tocco molto bassa di 7,4 ms e sono dotati di un rivestimento antisudore.

Il comparto fotocamere, per quanto non fondamentale in questo tipo di prodotto, è tutto sommato dignitoso: principale da 64 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è da 8 MP.

Per quanto riguarda la ricarica, troviamo una batteria da 4.500 mAh, che è leggermente più piccola rispetto alla cella da 5.050 mAh del Red Magic 6. Mentre il modello cinese supporta la ricarica rapida da 120 W, il modello globale raggiunge un massimo di 65 W.

Red Magic 7: prezzi e disponibilità

Il Red Magic 7 sarà in vendita a partire dal 10 marzo sul sito web di Nubia con RedMagic OS 5.0 di Nubia, basato su Android 12. Sarà disponibile in tre colori: Obsidian, Pulsar e Supernova.

Il modello base da 12 GB/128 GB costa 629 euro; la versione 16 GB/256 GB ti costerà 729 euro. Infine, il modello di punta con 18 GB di RAM e 256 GB sarà venduto a 799 euro.