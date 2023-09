Xiaomi Redmi 10, lo sconto è totale: l’offerta da non perdere

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Xiaomi è un marchio noto per i suoi device dallo straordinario rapporto qualità-prezzo. E la stessa filosofia è seguita anche da Redmi, brand nato sotto l’alta protettrice del colosso cinese e che oramai vive di luce propria. Un esempio illuminante è il Redmi 10, un telefono sorprendente grazie al prezzo molto basso a cui lo troviamo oggi. Il merito è dello sconto del 34%, che porta il costo complessivo sotto i 120€. Una promozione da non perdere, poiché pagando il telefono come fosse un entry level qualsiasi, porterai a casa un telefono di fascia media.

Parliamo di uno smartphone con una memoria interna di 128GB, espandibile con una microSD, tecnologia di connettività NFC, un ottimo schermo 6,5" FHD per guardare tutti i video senza perdere dettagli e 4 GB di RAM che offre una discreta fluidità nel suo utilizzo. Questo però è solo un accenno alle caratteristiche di questo dispositivo.

Xiaomi Redmi 10

Redmi 10: caratteristiche tecniche

Approfondiamo le caratteristiche tecniche del Redmi 10 2022. Parliamo di un telefono con display da 6.5 pollici e una risoluzione FullHD, dunque, a dispetto del prezzo contenuto, avrai una qualità dei contenuti da top di gamma. La fotocamera è da 50 megapixel, dunque ottima per immortalare tutto ciò che ci circonda Ma consente anche di registrare video in fullHD.

Molto compatto, non dà fastidio in tasca o in borsa grazie allo spessore di 8.9mm, che ti eviterà il fastidioso effetto "padella". Bene il comparto software che lo rende molto fluido: ottimo processore MediaTek Helio G88, memoria da 128 GB ma con lo slot combinato SIM/MicroSD MicroSDXC può arrivare fino a 512 GB. Quindi potrai conservare agevolmente tante foto e video senza il rischio di rallentarlo.

Redmi 10: prezzo, sconto e offerte Amazon

Veniamo ora all’offerta in corso su Amazon, che alla luce di quanto detto fino a ora, accresce ancora di più il proprio valore e la propria straordinarietà. Infatti, pagherai il prestante smartphone Redmi 10 solo 119,60 euro, grazie allo sconto del 34%. Un’occasione quindi imperdibile, che potrai ulteriormente rendere vantaggiosa pagandolo a rate attivando la finanziaria Cofidis, oltre a beneficiare dei vantaggi collegati all’abbonamento Prime. Insomma, non perdere tempo e approfittane subito!

