Redmi 12 ufficiale: è il medio low cost per chi si accontenta del 4G

Il nuovo Redmi 12 è finalmente disponibile anche per i mercati globali. Il dispositivo, erede diretto del precedente Redmi 11, è uno smartphone low-cost con una scheda tecnica di fascia intermedia perfetta per un utilizzo quotidiano e adatta principalmente per la messaggistica, la navigazione sul web, i social network e poco altro.

Niente 5G, chiaramente, ma un low-cost con un processore comeil MediaTek Helio G88, l’accesso alle reti ad alta velocità è precluso e gli utenti dovranno accontentarsi ancora del vecchio, ma comunque affidabile, 4G.

Redmi 12: scheda tecnica

Il nuovo Redmi 12 ha un display LCD da 6,79 pollici, con risoluzione FHD+ (2.460×1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Helio G88, un ben noto che ha avuto modo di dimostrare le sue potenzialità su molti smartphone di fascia media, rappresentando una soluzione economica per dispositivi non troppo energivori. A questo si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite l’acquisto di una scheda microSD. Nessuna traccia del modello 8/256 GB che probabilmente non arriverà sui mercati esteri.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP. Una scelta interessante quella di Redmi che pur rappresentando la dotazione di un low-cost potrebbe accontentare anche gli utenti alla ricerca di quel “qualcosa in più” in materia di fotocamere.

Parlando della connettività, il processore in dotazione non ha il supporto per le reti 5G, perciò gli utenti dovranno necessariamente ripiegare sul 4G. Non mancano comunque il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, il sensore per gli infrarossi, l’USB-C, il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per il tracciamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 5000 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14. Presente, infine, anche la certificazione IP53 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e alla pioggia.

Redmi 12: prezzo e disponibilità

Al momento, come già detto il Redmi 12 è già disponibile per il mercato europeo, dove, come già detto, è arrivato in una sola versione con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione al prezzo suggerito di 142,99 euro.

Su Amazon, l’unica colorazione disponibile è un classico Blu, anche se nella descrizione compaiono anche quella Nera e quella Argento ma non sono ancora selezionabili. Nessuna indicazione nemmeno sulla pagina ufficiale dell’azienda cinese ma non si esclude che la scheda completa del Redmi 12 possa fare la sua comparsa nelle prossime ore.