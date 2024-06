Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi rinnova la sua offerta di smartphone per la fascia bassa del mercato con il lancio del nuovo Redmi 13 4G. Lo smartphone è stato ufficializzato in Portogallo e arriverà nel resto d’Europa nel corso delle prossime settimane. Si tratta dell’erede del Redmi 12, svelato lo scorso anno, che va ad affiancarsi ai vari Redmi Note 13, disponibili in Italia dallo scorso mese di gennaio. Al momento, non è in programma il lancio di un Redmi 13 5G che, però, potrebbe arrivare nei prossimi mesi considerando che il Redmi 12 ha una versione 5G.

Redmi 13 4G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi 13 4G è dotato di un display IPS LCD con diagonale di 6,79 pollici e risoluzione Full HD+. Il pannello ha un refresh rate massimo di 90 Hz. Il SoC scelto da Xiaomi per il suo entry level è il MediaTek Helio G91 Ultra. Si tratta di un chip dotato di una CPU octa-core con 2 core Cortex A75 da 2 GHz e 6 core Cortex A55 da 1,8 GHz. La GPU è una Mali-G52 MC2. Questo SoC debutta proprio con il nuovo smartphone di Xiaomi e dovrebbe garantire un incremento di prestazioni rispetto all’Helio G88 montato dal Redmi 12.

Sul mercato arrivano due varianti del nuovo smartphone Redmi: il modello base ha 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage mentre la versione top è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. È interessante, quindi, sottolineare come Xiaomi abbia deciso di non proporre versioni con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, seguendo quanto fatto con i già citati Redmi Note 13 (che partono da 6/128 GB).

Tutte le versioni del nuovo smartphone di Xiaomi sono dotate di una batteria da 5.030 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica “abbastanza” rapida, con potenza di ricarica da 33 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel affiancato da un sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale, è Dual SIM e può utilizzare il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.3. C’è la certificazione IP53 mentre è assente il chip NFC. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS (non ci sono informazioni sul numero di aggiornamenti del sistema operativo garantiti da Xiaomi. Le dimensioni sono pari a 168,6 x 76,28 x 8,17 mm mentre il peso è di 198,5 grammi.

Redmi 13 4G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi 13 4G è già disponibile in Portogallo e arriverà a breve anche nel resto d’Europa. La versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage viene commercializzata con un prezzo di listino di 199,99 euro (ma è in offerta lancio a 179,99 euro) mentre la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa 229,99 euro (ma è in sconto a 189,99 euro). Ci sono tre colorazioni: blu, nero e rosa.