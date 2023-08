Redmi 12 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Xiaomi

La gamma Redmi si espande ancora con il debutto del nuovo Redmi 12 5G, appena presentato da Xiaomi e già pronto a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella fascia bassa del mercato. Lo smartphone è in arrivo in India ma sarà, a breve, distribuito sul mercato globale con un debutto in Italia che potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

Redmi 12 5G: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo Redmi 12 5G è caratterizzata dal nuovo chip Snapdragon 4 Gen 2, presentato pochi mesi fa da Qualcomm. Il chip è realizzato con processo produttivo Samsung a 4 nm ed è dotato di una CPU Octa-Core, con 2 core Kyro (derivati dai Cortex A78) e 6 core Cortex A55, oltre che di GPU Adreno 613.

La presenza del nuovo Snapdragon 4 Gen 2 garantisce la possibilità per lo smartphone di utilizzare le reti 5G. Il chip è affiancato da varie combinazioni di RAM e storage: si parte da 4 GB di RAM e 128 GB di storage e si arriva a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La memoria di archiviazione è UFS 2.2 ed è possibile sfruttare fino a 8 GB di RAM virtuale aggiuntiva.

Il nuovo smartphone di Redmi ha un display da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Per il pannello, che utilizza tecnologia IPS LCD, l’azienda dichiara una luminosità massima di 550 nit. Da notare la presenza del sensore di prossimità virtuale, una scelta ben nota di Xiaomi sui suoi brand più economici.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.8, e un sensore secondario da 2 Megapixel per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

A completare la scheda tecnica del nuovo Redmi 12 5G troviamo un sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC, il supporto Dual SIM e il sistema operativo Android 13 con MIUI.

La batteria da 5.000 mAh ha una potenza di ricarica da 18W. C’è anche la certificazione IP53, che indica una buona resistenza alla polvere e una discreta resistenza all’acqua (pioggia e schizzi, ma non immersione).

La scocca del Redmi 12 5G è realizzata in vetro, con frame in plastica. Le dimensioni sono 168.6 x 76.3 x 8.2 mm mentre il peso è di 199 grammi.

Redmi 12 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi 12 5G arriverà sul mercato, in India, questa settimana, con tre diverse colorazioni (Jade Black, Pastel Blue e Moonstone Silver). Il modello base, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, parte da 11.999 rupie (poco più di 130 euro al cambio attuale). La versione top di gamma 8/256 GB costa 15.499 rupie (circa 170 euro).

In caso di (probabile) lancio in Italia, invece, possiamo ipotizzare un prezzo di listino superiore a 199 euro. A questa cifra, infatti, Xiaomi distribuisce nel nostro mercato il Redmi 12 4G con SoC MediaTek Helio G88. Il debutto europeo potrebbe avvenire già nel corso delle prossime settimane.

Non è escluso un possibile rebranding per lo smartphone che potrebbe essere distribuito in Europa con un nome diverso (come parte della serie Redmi Note 12 o con brand Poco).