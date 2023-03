Redmi A1: a questo prezzo lo smartphone lowcost è quasi regalato

Per acquistare uno smartphone affidabile che riceve aggiornamenti in continuazione e che svolge alla perfezione tutti i compiti principali non è necessario spendere delle cifre enormi. Molto spesso bisogna solo aspettare il momento giusto e soprattutto l’offerta giusta. Ed è esattamente quello che accade oggi con lo smartphone lowcost Redmi A1 che troviamo in promo lampo al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 31%. Il prezzo si avvicina addirittura agli 80€ e questo fa capire la bontà dell’offerta. Trovare sul mercato smartphone che costano meno di 100€ è diventato complicato, ma in questo caso Amazon si è superato portando il prezzo sulla soglia degli ottanta euro. Una promo da non farsi scappare.

Il Redmi A1 non ha certo la scheda tecnica di un top di gamma, ma non è questo a cui aspira. Vuole essere semplicemente un dispositivo utile e che non ti lascia a piedi nel momento del bisogno. Ha un buon processore, uno schermo molto grande con cui poter anche vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, ma soprattutto una super batteria che permette di utilizzarlo fino a due giorni senza troppi pensieri. Insomma, un perfetto smartphone da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Redmi A1: la scheda tecnica

Non assicura le prestazioni di un Galaxy S23 o di un iPhone 14, ma costa anche meno di un decimo. E nonostante un prezzo alla portata di tutti, le prestazioni sono più che accettabili. Si tratta di uno smartphone perfetto per coloro che lo utilizzano solamente per telefonare e per le app di messaggistica, o per coloro che sono alla ricerca di un "muletto" lowcost da utilizzare per la seconda SIM. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone ha un ampio display da 6,52" che assicura un ottimo angolo di visione da qualunque lato. Inoltre, le dimensioni così grandi lo rendono perfetto per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Sotto la scocca troviamo un ottimo processore che permette di svolgere tutte le azioni più importanti senza troppi problemi. A supporto 32GB di memoria interna espandibile fino a 512GB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è una piacevole sorpresa. Il sistema dual camera posteriore assicura scatti di buona qualità e grazie alla presenza degli algoritmi di intelligenza artificiale gli errori vengono sistemati all’istante. La modalità ritratto produce un effetto profondità molto naturale e i selfie possono essere pubblicati immediatamente sui propri profili social.

Altro punto di forza del dispositivo è la batteria da ben 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Inoltre, lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e sulle funzionalità per ben due anni. Insomma, per costare poco più di 80€, il Redmi A1 ha una scheda tecnica più che interessante.

Redmi A1 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’offerta top del giorno riguarda questo Redmi A1, smartphone che, come abbiamo appena visto, assicura prestazioni più che decenti. Grazie alla promo lampo di Amazon lo troviamo a un prezzo di 82,97€, con uno sconto di ben il 31%. Nella sua fascia di prezzo è difficile trovare di meglio e oggi è veramente un best buy. La spedizione viene curata direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochi giorni. VI consigliamo di approfittarne subito: il numero di richieste è molto elevato.

