Redmi Airdots 2: con l'offerta sono quasi gratis

Cos’è più importante in un paio di cuffiette wireless? Se la risposta è il design e l’esperienza d’uso, allora il modello da scegliere è probabilmente Apple AirPods, ma solo con smartphone iPhone. Se la risposta è la qualità audio, allora la scelta potrebbe essere tra Sony WF-1000XM4, Beats Studio Buds o Sennheiser Momentum True Wireless 2. Ma se la risposta è il prezzo, allora non si sbaglia a comprare le Redmi Airdots 2.

La seconda versione delle fortunatissime cuffiette wireless del brand del gruppo Xiaomi, infatti, ha mantenuto un prezzo eccezionale e, ora che è in vendita già da un po’, il prezzo su strada è persino inferiore grazie a numerose e frequenti offerte su Amazon che rendono le Airdots 2 meno costose di una pizza e birra per due. Chi cerca un paio di cuffiette base, senza funzioni troppo evolute ma che fanno il loro mestiere e non danno problemi, quindi, sappia che oggi può comprare Redmi Airdots 2 ad un prezzo bassissimo e non ha più bisogno di comprare un prodotto anonimo di un brand inaffidabile per spendere poco.

Redmi Airdots 2: caratteristiche tecniche

Le Redmi Airdots 2 sono delle cuffiette wireless di tipo in-ear, con il gommino che entra nel canale uditivo isolandolo dall’esterno. I loro punti forti sono il prezzo bassissimo, la buona autonomia, la velocità e facilità di accoppiamento al telefono e una latenza molto bassa, cosa che serve molto quando si vedono film in streaming e si indossano le cuffie.

Sono cuffie molto leggere, dal peso di 4 grammi ciascuna, e hanno la connessione Bluetooth 5.0 con un range massimo di 10 metri. La batteria è da 43 mAh per auricolare, più quella della custodia, e l’autonomia totale è di circa 12-15 ore in base al volume e all’utilizzo.

Trattandosi di un prodotto entry level non c’è la riduzione attiva del rumore, mentre rispetto alla versione precedente gli utenti hanno segnalato un notevole miglioramento della qualità dei microfoni. Le chiamate, per questo, si sentono con una buona qualità anche se c’è un po’ di vento.

Redmi Airdots 2: l’offerta su Amazon

Le Redmi Airdots 2 sono cuffiette wireless molto economiche, con un prezzo di listino di appena 29,99 euro. Già a quel prezzo sono ottime, ma lo sono ancor di più con l’offerta in corso su Amazon: 22,94 euro (-7 euro, -24%). Meno di così, per un paio di cuffiette di una marca nota ed affidabile come Xiaomi, è proprio impossibile.

Redmi Airdots 2 – Cuffiette Wireless – Design in-ear