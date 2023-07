Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Redmi

Redmi Buds 4 Active, i nuovi auricolari true wireless dell’azienda cinese, sono finalmente disponibili anche in Italia. Si tratta, come ben noto, di cuffie low-cost, con un design minimale dalle forme sinuose e con una scheda tecnica interessante che promette buone performance a un prezzo davvero contenuto.

Come accaduto per il modello precedente, le Redmi Buds 4, anche questi nuovi dispositivi puntano tutto sulla semplicità e su un look moderno, che riprende molto le versioni precedenti ma arrotondandone le forme. Anche la scheda tecnica riprende quanto già fatto in passato, semplificando il tutto e “eliminando gli eccessi” con lo scopo preciso di lanciare sul mercato auricolari di buona qualità ma anche ultraeconomici.

Redmi Buds 4 Active: scheda tecnica

Una delle caratteristiche principali dei nuovi Redmi Buds 4 Active sono le dimensioni compatte (31,1×20,9×22,5 mm) e il peso contenuto (3,65 gr). Gli auricolari hanno driver da 12 mm, con tecnologia Xiaomi Acoustic Lab, e la modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, utilizzando un microfono ad alta sensibilità, riesce a rilevare il rumore ambientale azzerandolo completamente.

Durante le chiamate questi auricolari amplificano la voce e rimuovono il rumore di fondo. In questo modello, però, manca la Modalità Trasparenza, che permette a chi indossa le cuffiette di ascoltare i rumori dell’ambiente che lo circonda senza doversi togliere gli auricolari.

La batteria è da 440 mAh e Redmi promette fino a 28 ore di autonomia, utilizzando anche la custodia di ricarica, e fino a 5 ore di riproduzione per i soli auricolari. Caricando i dispositivi per circa 10 minuti, si ottengono circa altre due ore di autonomia aggiuntiva.

Tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.3 per un consumo energetico estremamente e connessioni più stabili con i vari dispositivi compatibili e, naturalmente, l’USB-C installata nella custodia di ricarica da utilizzare per rifornire di energia gli auricolari. Le Redmi Buds 4 Active hanno anche il Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido con tutti i device Android.

Una delle caratteristiche più interessanti di questi auricolari è la modalità a bassa latenza, sviluppata appositamente per i videogame, che abbassa moltissimo il tempo necessario a trasmettere l’audio dal telefono alle cuffiette. Infine è presente la certificazione IPX4 che attesta la resistenza degli auricolari agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Redmi Buds 4 Active: prezzo e disponibilità

Le nuove Redmi Buds 4 sono già disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi Italia e su Amazon nella sola versione Black a un prezzo davvero interessante: appena 29,99 euro. Un costo veramente irrisorio per un paio di auricolari che apparterranno anche alla fascia bassa del mercato, ma che hanno tutte le carte in regola per conquistare gli utenti.