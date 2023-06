Redmi Buds 4 Active ufficiali: sono le nuove low cost

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Redmi Buds 4 Active sono i nuovi auricolari true wireless di Redmi annunciati ufficialmente anche per il mercato globale. Il colosso della tecnologia cinese, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di queste cuffie anche fuori dai confini della Cina, anche se al momento non è ancora stata fissata una data di lancio ufficiale.

Eredi diretti dei precedenti Redmi Buds 4, i nuovi auricolari hanno un nuovo design dalle forme più sinuose (soprattutto per la custodia) e qualche cambiamento nella scheda tecnica pur mantenendo inalterato l’obiettivo del colosso cinese della tecnologia di portare sul mercato un prodotto di buona qualità ma a un prezzo contenuto.

Redmi Buds 4 Active: scheda tecnica

Gli auricolari Redmi Buds 4 Active sono estremamente leggeri, hanno un peso di 3,65 grammi ciascuno, mentre la custodia arriva a 34,7 grammi. Sono dotati di driver dinamici da 12 mm e grazie alle tecnologie sviluppate da Xiaomi Acoustic Lab, promettono una riproduzione sonora caratterizzata da alti brillanti e frequenze basse potenti e calde.

Non manca, ovviamente, una modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC), che sfrutta un microfono ad alta sensibilità per captare (e poi azzerare) il rumore ambientale. Durante le chiamate, invece, le Redmi Buds 4 promettono una conversazione chiara anche in ambienti rumorosi, portando in primo piano la voce per una comunicazione sempre definita.

Non c’è traccia dalla scheda tecnica della modalità Trasparenza che consente all’utente di ascoltare i suoni dell’ambiente circostante senza isolarlo completamente, ma non è escluso che possa comunque esserci.

La batteria in dotazione a questi auricolari è da 440 mAh, con l’azienda che promette agli utenti fino a 28 ore di utilizzo utilizzando la custodia di ricarica e fino a 5 ore di riproduzione (con una singola ricarica) per i soli auricolari. Collegando le cuffie alla rete elettrica per soli 10 minuti, Redmi assicura un guadagno di circa due ore di autonomia.

Le Redmi Buds 4 Active hanno il Bluetooth 5.3 per un ridotto consumo energetico e una migliore stabilità nelle connessioni con lo smartphone e l’USB-C nella custodia di ricarica. Presente anche il Google Fast Pair che consente l’accoppiamento rapido di questi auricolari con tutti i dispositivi dell’ecosistema Android. Inoltre è disponibile una modalità a bassa latenza, progettata per un audio più reattivo e coinvolgente durante le sessioni di gaming.

Non manca infine la certificazione IPX4 che attesta la resistenza degli auricolari agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Redmi Buds 4 Active: prezzo e disponibilità

I Redmi Buds 4 Active arriveranno anche sui mercati internazionali, anche se al momento non è ancora disponibile una finestra di lancio. Anche il sito ufficiale non permette ancora agli utenti di acquistare il dispositivo che sarà disponibile in una sola versione Black.

Nemmeno per il prezzo ci sono dati confermati ma è possibile fare delle ipotesi partendo dalle altre versioni di Redmi Buds 4 attualmente in vendita in Italia:

Redmi Buds 4: 69,99 euro

Redmi Buds 4 Pro: 99,99 euro.

A fronte di queste cifre è possibile che i Redmi Buds 4 Active arrivino sul mercato nostrano a circa 50 euro.