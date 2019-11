Redmi K30, tanta potenza e la miglior fotocamera al mondo

29 Novembre 2019 - E’ previsto per il 10 dicembre il debutto ufficiale del nuovo Redmi K30, successore dell’apprezzatissimo smartphone “top di gamma low cost” K20. Come sempre accade, per i device che riscuotono molto interesse da parte del pubblico, anche per il Redmi K30 le indiscrezioni si sprecano.

Questa volta, però, è lo stesso General Manager di Redmi Lu Weibing a scaldare gli animi dei fan del brand del gruppo Xiaomi. Weibing ha infatti dichiarato che il Redmi K30 avrà “il primo sensore di immagine in alta risoluzione del mondo“. Il che vuol dire, se le parole del dirigente saranno confermate dalla scheda tecnica, che il Redmi K30 avrà una ottima fotocamera principale. La domanda, però, è: quale sarebbe il “primo sensore di immagine ad alta risoluzione del mondo”? E non è una domanda scontata perché, in realtà, di sensori ad alta (anzi altissima) risoluzione in giro già ce ne sono più di uno e, per di più, alcuni si usano già in casa Xiaomi/Redmi.

Redmi K30: la fotocamera

In casa Xiaomi già è stato implementato un sensore di immagine di altissimo livello: si tratta del sensore da 108 MP sviluppato in collaborazione con Samsung, che viene già usato nel Mi Note 10 (chiamato anche Mi CC9 Pro sul mercato cinese). Il sensore a cui fa riferimento Weibing, allora, potrebbe essere il Sony IMX686 da 60 MP, che ancora non è stato integrato in nessuno smartphone già commercializzato.

Usare questo sensore sarebbe un buon modo, per Redmi, per mettere in diretta concorrenza il K30 con Realme XT, che monta invece il sensore Samsung da 66 MP. Per il resto siamo ancora all’oscuro degli altri obbiettivi che verranno montati sul retro del Redmi K30 e andranno a completare il reparto fotografico posteriore, mentre sappiamo che all’anteriore i sensori saranno due.

Redmi K30: specifiche tecniche

Tornando invece ai leak, possiamo ipotizzare per il Redmi K30 una scheda tecnica di tutto rispetto: il SoC utilizzato dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 730G con GPU Adreno 618, affiancato da 6 GB di RAM e 64 o più GB di memoria di archiviazione. Lo schermo dovrebbe essere un 6,6 pollici FHD da 2400×1080 pixel, con rapporto d’aspetto 20:9, refresh rate da 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5. E’ quasi certo che il Redmi K30 supporterà il 5G dual mode. Si suppone, infine, che la batteria sarà da 4.500 mAh e con ricarica rapida fino a 27 Watt, ma c’è chi ipotizza addirittura la ricarica a 66 Watt.