Redmi Note 10, Pro e Pro Max sono arrivati: le caratteristiche e il prezzo

La nuova serie Redmi Note 10 è ufficiale. L’azienda cinese ha lanciato sul mercato i tre nuovi modelli Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 Pro Max il 4 marzo, svelandone caratteristiche e prezzo. I nuovi smartphone di fascia media offrono ottime caratteristiche a prezzi contenuti.

Gli eredi della serie Redmi Note 9 sono equipaggiati con uno schermo Super AMOLED FHD+, con frequenza di refresh a 120 Hz per i modelli Pro e Pro Max. Il design è caratterizzato da linee regolari, con una cornice sottile che circonda lo schermo e un notch per la fotocamera frontale proprio al centro del display nella parte superiore. Il comparto fotocamera sul retro è a configurazione quadrupla, con sensore principale rispettivamente da 48 megapixel per Redmi Note 10, da 64 megapixel per la versione Pro e da ben 108 megapixel per quella Pro Max. Ecco le caratteristiche e il prezzo modello per modello.

Redmi Note 10: caratteristiche ufficiali e prezzo

Il modello base della nuova serie Redmi Note 10 sarà equipaggiato con un display Super AMOLED da 6.43 pollici e Corning Gorilla Glass 3. Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 678 supportato da due diversi tagli di RAM, disponibile da 4GB e da 6 GB, con spazio di archiviazione a scelta tra 64 GB e 128 GB, espandibile con microSD. Lo smartphone supporta la connettività 4G e l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 11.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera sul retro, la configurazione è a quattro sensori: principale Sony IMX582 da 48 megapixel, un secondario ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e un sensore di profondità sempre da 2 megapixel. La fotocamera frontale nel notch invece è da 13 megapixel. L’autonomia è garantita da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W.

Il Redmi Note 10 è disponibile nelle tre colorazioni Shadow Black, Frost White e Aqua Green al prezzo di circa 136 euro per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, e di circa 159 euro con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Redmi Note 10 Pro: caratteristiche ufficiali e prezzo

Con il Redmi Note 10 Pro si sale di livello e anche di prezzo. Lo schermo è sempre un Super AMOLED ma da 6.67 pollici, con Corning Gorilla Glass 5 e frequenza di refresh a 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 732G che supporta la connettività 4G. Anche questo smartphone è disponibile con due diversi tagli di RAM, da 6 o 8 GB, e con memoria interna espandibile da 64 o 128 GB.

Il comparto fotocamera sul retro è equipaggiato con un sensore principale da 64 megapixel Samsung GW3, un secondario ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece è dotata di un sensore da 16 megapixel. La batteria è da 5020 mAh, sempre con ricarica rapida a 33W. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia MIUI 12.

Il Redmi Note 10 Pro è disponibile nelle colorazioni Vintage Bronze, Glacial Blue e Dark Night, al prezzo di 182 euro per la versione 6/64 GB, di 194 euro per la versione 6/128 GB e di 216 euro per 8/128 GB.

Redmi Note 10 Pro Max: caratteristiche ufficiali e prezzo

Il top di gamma della nuova serie di smartphone cinesi è il Redmi Note 10 Pro Max. Lo schermo è sempre un Super AMOLED da 6.67 pollici con Corning Gorilla Glass 5 e frequenza di refresh a 120 Hz. Anche il chipset è analogo alla versione Pro, con un SoC Snapdragon 732G, RAM disponibile da 6 e 8 GB e spazio di archiviazione da 128 GB espandibile con microSD. L’interfaccia è MIUI 12 basata su Android 11.

A fare la vera differenza è il comparto fotocamera sul retro, con un sensore principale da 108 megapixel Samsung HM2, un ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, ha un sensore da 16 megapixel. La batteria è sempre da 5020 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Il Redmi Note 10 Pro Max è disponibile nelle colorazioni Vintage Bronze, Glacial Blue e Dark Night, mentre il prezzo parte dia 216 euro per la versione 6/64 GB, 228 euro per la versione 6/128 GB e 251 euro per la versione 8/128 GB.