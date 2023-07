Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost che devi comprare subito: sconto esagerato

Con il Prime Day oramai alle spalle, non bisogna demordere: su Amazon ancora troviamo offerte speciali su alcuni dispositivi molto interessanti. Come quella di cui vi parliamo oggi e che riguarda uno degli smartphone lowcost più desiderati e venduti nell’ultimo anno. Stiamo parlando del Redmi Note 11, telefono uscito sul mercato da oramai un paio di mesi, e che ha subito conquistato il cuore di tutti per le sue caratteristiche e soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo. Rapporto qualità-prezzo che oggi diventa straordinario grazie all’ottima promo che troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e sotto i 150€. Se siete alla ricerca di un telefono che costa poco e che sia affidabile, difficilmente troverete qualcosa di migliore.

Il Redmi Note 11 è il classico smartphone del colosso cinese che punta tutto sulla qualità delle componenti. Non a caso è dotato di uno schermo fluido con un’ottima scorrevolezza, di un comparto fotografico ottimo in relazione al prezzo, di un buon processore Snapdragon e di una batteria che ti accompagna per tutta la giornata. Certo non è un mostro di potenza, ma rispetto agli smartphone premium costa anche 700-800€ in meno. Se volete fare un super affare, questo è lo smartphone che dovete acquistare oggi. Affrettatevi, le scorte potrebbero terminare presto.

Redmi Note 11

Redmi Note 11: scheda tecnica

Tutto quello che si richiede a uno smartphone che costa meno di 150€ lo troviamo all’interno di questo Redmi Note 11. Il colosso cinese (per chi non lo sapesse Redmi fa parte della grande famiglia Xiaomi) ha dotato questo dispositivo di uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 90Hz, per una maggiore scorrevolezza quando lo si utilizza con i social. Ma non finisce qui: c’è anche un’ampia gamma cromatica e una luminosità elevata che lo rende leggibile sotto al solo. La modalità di lettura 3.0 allevia l’affaticamento degli occhi dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Passiamo all’interessantissimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 50MP, coadiuvato da ben 3 fotocamere: un grandangolo da 8MP, un sensore macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. Un comparto molto versatile e con cui puoi dare libero sfogo alla tua creatività, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La fotocamera frontale è da 13MP.

In uno smartphone di questo genere la batteria è un elemento importante e non a caso Redmi ne ha integrata una da 5000mAh che permette di coprire un intero giorno senza troppi problemi. Nel momento del bisogno c’è la ricarica rapida da 33W.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo verticale per il Redmi Note 11. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è in offerta a un prezzo di 149€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei migliori prezzi per un telefono economico su tutto il web. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è esattamente di 100€. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La spedizione è curata da Amazon e per riceverlo a casa bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

