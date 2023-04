Redmi Note 11, il prezzo crolla sempre più in basso: minimo storico

Quando sul mercato fa il debutto un nuovo modello, è normale che quello precedente cominci a perdere di valore. Ed è esattamente quello che sta accadendo in questi giorni su Amazon per il Redmi Note 11, uno dei migliori dispositivi lowcost lanciati nel corso del 2022. Uno smartphone che per diversi mesi è stato tra i più venduti sul sito di e-commerce e che ha conquistato tutti per il suo rapporto qualità prezzo veramente eccezionale. Che oggi diventa superlativo grazie allo sconto eccezionale del 32% che troviamo su Amazon e che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Uno sconto elevatissimo per uno dei migliori smartphone della sua fascia di prezzo.

Per capire la bontà del Redmi Note 11 basta leggere velocemente la sua scheda tecnica. Schermo da 6,43" con refresh rate abbastanza elevato che rende l’utilizzo quotidiano molto più semplice, buon processore e soprattutto un comparto fotografico di livello superiore con sensore principale da 50MP. E per concludere anche una super batteria da ben 5.000mAh che assicura un’autonomia di almeno due giorni con un utilizzo normale. Per uno smartphone che oggi troviamo a poco più di 150€ è davvero difficile chiedere di più.

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost, difficilmente troverete qualcosa di meglio di questo Redmi Note 11. Uno smartphone versatile, che potete utilizzare sia come muletto, sia come telefono principale. Supporta qualsiasi azione, dalle semplici chiamate fino alle app più pesanti.

La scheda tecnica è veramente di pregio. Partiamo dal display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, che garantisce una fluidità eccezionale nell’uso quotidiano, soprattutto con le app social. Non mancano alcune funzioni molto utili come ad esempio la Modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi dopo un uso intenso. Sotto la scocca gestisce tutto il processore Snapdragon 680, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Da non sottovalutare il comparto fotografico, soprattutto per il prezzo a cui è disponibile. Sul retro è presente una quadrupla fotocamera, con sensore principale da 50MP, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, da un obiettivo macro da 2MP e da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale è da 13MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che aiuta a scattare foto perfette e già pronte da caricare sui social.

Il Redmi Note 11 è dotato di una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per raggiungere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo per il Redmi Note 11. Oggi troviamo lo smartphone lowcost di Xiaomi a un prezzo di 169€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzo di tutto il web, a cui aggiungere anche le garanzie offerte da Amazon, come la consegna in tempi rapidissimi e la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, puoi anche optare per il pagamento rateale utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

