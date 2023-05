Redmi Note 11 Pro Plus, lo sconto è impressionante: minimo storico

Offerte così non si vedono spesso per uno smartphone top di gamma di ultima generazione. Ci riferiamo alla promo che troviamo su Amazon per il Redmi Note 11 Pro+, disponibile con uno sconto esagerato del 34% che permette di risparmiare più di 170€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un dispositivo davvero molto interessante e che oggi puoi acquistare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Quali sono le caratteristiche che rendono il Redmi Note 11 Pro+ un vero top di gamma? In primis la fotocamera principale e lo schermo. In entrambi i casi troviamo componenti che assicurano prestazioni elevate e che solitamente sono presenti su dispositivi che costano molto di più. Altrettanto valido è il processore e a chiudere il cerchio c’è la ricarica super rapida da 120W, una vera chicca per intenditori. La disponibilità dello smartphone è limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Redmi Note 11 Pro Plus

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 11 Pro+: la scheda tecnica

Il Redmi Note 11 Pro Plus è un vero smartphone top, anche se il prezzo di oggi potrebbe far pensare il contrario. Per questo dispositivo il colosso cinese ha fatto le cose in grande scegliendo tra le migliori componenti disponibili sul mercato.

A partire dal display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende molto fluido e dinamico. Ha una gamma di colori molto elevata e raggiunge un picco di luminosità fino a 1200nit, in modo che sia visibile anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo ha anche la tecnologia Display Eye Care che protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Altro fiore all’occhiello è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 108MP con una fotocamera ultra-grandangolare e un sensore macro per le foto ravvicinate. La fotocamera selfie è da 16MP per foto nitide da ogni angolazione. La modalità notturna permette di registrare video e scattare immagini ottime anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh supportata da una ricarica super rapida da 120W che ti assicura il 100% della carica in soli 15 minuti grazia alla modalità Boost. È dotato anche di un sistema di raffreddamento a camera di vapore che tiene sotto controllo le temperatura in modo da non danneggiare le componenti interne.

Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo così non lo si era mai visto per il Redmi Note 11 Pro+. Oggi su Amazon è disponibile a un prezzo di 327,80€ con uno sconto del 34%. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e si risparmiano più di 170€ sul prezzo di listino. La consegna viene effettuata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Le scorte sono limitate, quindi dovete essere veloci e acquistarlo immediatamente. Potete anche dilazionare il pagamento a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

Redmi Note 11 Pro Plus

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram