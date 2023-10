Xiaomi, prezzo crolla per questo smartphone top: è da comprare subito

Oggi trovi il Redmi Note 11 Pro Plus in offerta con uno sconto del 47% che fa letteralmente crollare il prezzo e risparmi più di 230€. Schermo super fluido e fotocamera da 108MP. Scopri il prezzo

Un weekend all’insegna di offerte pazze e di mega sconti su Amazon. Non stiamo esagerando e da questo articolo capirete il perché. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce torna una delle promo più amate su uno smartphone top di gamma. Stiamo parlando del Redmi Note 11 Pro+, telefono oramai uscito sul mercato da circa un anno, ma che ancora dice la sua grazie a una scheda tecnica che punta tutto sulle performance. Ma a catturare l’attenzione è tutt’altro, cioè lo sconto del 47% che te lo fa pagare praticamente la metà. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche della miglior offerta che trovi oggi su Amazon per uno smartphone.

Il Redmi Note 11 Pro+ offre tutto quello di cui hai bisogno, e anche un po’ di più. A partire da uno schermo di grandi dimensioni e che allo stesso tempo ha un refresh rate elevatissimo che lo rende ideale nella vita di tutti i giorni. Il processore assicura le giuste performance in ogni situazione e a corredo c’è anche un comparto fotografico di livello professionale grazie al sensore da ben 108MP. Cosa chiedere di più? Ah sì, il supporto all’Hyper Charge da 120W che impiega poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Non fatevi scappare questa opportunità: un telefono così a poco più di 250€ non è una cosa di tutti i giorni.

Redmi Note 11 Pro+: offerta e sconto

Questa è l’offerta che non devi farti scappare. E il motivo è principalmente lo sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Oggi è disponibile il Redmi Note 11 Pro+ a un prezzo di 264,02€, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. Il risparmio è veramente elevato e supera i 230€. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il telefono è spedito dal sito di e-commerce e lo ricevi a casa in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Se il prezzo non ti ha ancora convinto ad acquistare lo smartphone, qui sotto trovi anche una breve descrizione con la scheda tecnica dello smartphone Xiaomi.

Redmi Note 11 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

A un’attenta analisi della scheda tecnica, si intuisce immediatamente che questo Redmi Note 11 Pro Plus ha una marcia in più rispetto agli altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. La cura nei dettagli e nella scelta delle componenti di Xiaomi la si nota immediatamente. Già a partire dallo schermo. Sul telefono è presente un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresf rate fino a 120Hz, uno standard in telefoni di questa tipologia. La luminosità è elevata e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. La modalità di lettura rende l’esperienza visiva confortevole, mentre il bollino Display Eye Care garantisce contro le fastidiosissime luci blu. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 920 con modem 5G integrato e a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria.

Xiaomi non si è tirata indietro nemmeno sul comparto fotografico. Trovi un sensore principale da ben 108MP, supportato da un sensore ultragrandangolare da 8Mp e da un sensore macro da 2MP. Un comparto versatile e che si adatta a qualsiasi situazione, anche grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale che ti aiuta nel rendere ogni foto un piccolo capolavoro. La fotocamera per i selfie è da 16MP.

Chiudiamo con un’altra caratteristiche che rende unico questo telefono: la batteria. Ne trovi una da ben 4500mAh che ti accompagna fino a fine giornata. E nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica HyperCharge da 120W che impiega solamente poco più di quindici minuti per il 100% di autonomia. Per evitare il surriscaldamento delle componenti interni, lo smartphone è dotato di un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

