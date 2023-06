Redmi Note 11 Pro+, il prezzo è crollato: oggi è un affare

Questo fine settimana di giugno si chiude con il botto. Da oggi, infatti, troviamo su Amazon in offerta il Redmi Note 11 Pro+, smartphone top di gamma uscito sul mercato da un paio di mesi e che assicura prestazioni davvero molto convincenti. Uno smartphone che, come ci ha oramai abituato Redmi in questi anni, accomuna componenti di grande affidabilità a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Se a questo aggiungi uno sconto eccezionale del 40% offerto da Amazon, ecco che abbiamo tra le mani una delle migliori promo della settimana per uno smartphone. Oggi, infatti, è possibile acquistare il dispositivo risparmiando ben 200€. Una cifra tutt’altro che da disprezzare.

Il Redmi Note 11 Pro Plus ha una scheda tecnica davvero molto interessante, a partire da uno schermo di grandi dimensioni e con un refresh rate elevato che lo rende utilissimo nella vita di tutti i giorni. Altrettanto interessante è il comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 108MP. Inoltre, Redmi ha voluto dotare il telefonino di una ricarica da ben 120W: bastano poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone che di certo non ha paura di essere messo a confronto con dispositivi molto più costosi. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe terminare molto presto.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori smartphone lanciati negli ultimi anni da Redmi. Basta solo questo per capire la bontà del Redmi Note 11 Pro+, uno smartphone veramente top di gamma. Spesso si usa questa locuzione a sproposito, ma nel caso del dispositivo dell’azienda cinese calza a pennello. Per capirlo basta analizzare attentamente la scheda tecnica. Facciamolo insieme.

Lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, una caratteristica diventata oramai fondamentale in un smartphone top di gamma. Presente la modalità lettura che rende l’esperienza di utilizzo più confortevole e stanca meno gli occhi. La luminosità raggiunge fino un picco di 1200nits e questo rende lo schermo visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 920 con modem 5G incluso. A supporto ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per assicurare prestazioni elevatissime e salvare tutte la app di cui si ha bisogno.

Per essere definito un vero top di gamma bisogna avere anche un comparto fotografico all’altezza e Redmi non è andata alla ricerca di compromessi. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 16MP. Non finisce qui: lo smartphone è dotato di tecnologie all’avanguardia e dell’intelligenza artificiale che intervengono per migliorare la qualità delle foto e dei video e renderli perfetti da pubblicare sui propri account social.

Chiudiamo con una delle caratteristiche che contraddistingue maggiormente il dispositivo: la batteria. Il Redmi Note 11 Pro Plus è dotato di una batteria da 4500mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, ma il vero "X Factor" è la ricarica da ben 120W. Bastano quindici minuti per avere il 100% di autonomia. Lo smartphone è dotato anche di alcune tecnologie sviluppate appositamente per non surriscaldare il telefono e non rovinare le componenti interne.

Redmi Note 11 Pro Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo super per il Redmi Note 11 Pro Plus. Come abbiamo appena visto, la scheda tecnica è quella di un vero top di gamma, ma oggi costa quanto un medio. Infatti, lo troviamo su Amazon a un prezzo di 299€, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Come già anticipato, il risparmio è veramente considerevole: ben 200€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si può attivare in fase di check-out (riservato solamente agli iscritti ad Amazon Prime). La spedizione viene curata da Amazon e la consegna avviene in pochissimi giorni. Non fatevi scappare questa promo speciale, potrebbe durare pochissime ore.

Redmi Note 11 Pro Plus