Redmi Note 12 Pro Plus, a questo prezzo è un affare per tutti: da comprare subito

Fonte foto: Redmi

La potenza è nulla senza controllo. Così recitava il claim di una nota pubblicità di pneumatici di qualche anno fa. Claim che calza a pennello anche per il Redmi Note 12 Pro Plus, smartphone top di gamma del produttore cinese che sfida i colossi della tecnologia con un dispositivo sui generis. Il motivo è molto semplice: componenti che trovi solitamente in telefoni che sfiorano i 1.000 euro in un dispositivo che costa molto meno della metà. Soprattutto oggi che è disponibile in promo speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 36% che fa scendere il prezzo sotto i 300 euro e risparmi 170 euro su quello consigliato. Insomma, una super offerta da non farsi scappare.

Leggendo la scheda tecnica del Redmi Note 12 Pro+ ci si accorge immediatamente che non è uno smartphone qualsiasi. Ad esempio, nella parte posteriore è presente un sensore fotografico da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su dispositivi molto più costosi. Oppure la ricarica rapida da 120W che impiega poco più di 15 minuti per assicurarti il 100% di autonomia. Caratteristiche che nell’utilizzo quotidiano fanno la differenza, molto più di altre decantate funzionalità che trovi nei telefoni lanciati negli ultimi mesi.

Redmi Note 12 Pro Plus

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 12 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è la classica offerta in stile Amazon da non farsi scappare. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro Plus in promo speciale con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo a 298,50 euro, prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio è considerevole e supera i 170 euro. Dovete, però, essere molto veloci nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare. La consegna avviene in pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito avete ben 30 giorni di tempo.

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus: la scheda tecnica

Un top di gamma al prezzo di un medio. Basta questo per sintetizzare le caratteristiche e la scheda tecnica del Redmi Note 12 Pro Plus, lo smartphone che più di tutti incarna la filosofia Xiaomi. Un telefono che stupisce fin dal primo istante grazie a un design minimalista e a materiali di ottima qualità. Lo schermo, poi, è pura goduria: display AMOLED di fascia alta da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido in ogni istante. Ottima anche la riproduzione dell’audio grazie alla tecnologia Dolby Atmos e al doppio altoparlante presente nella parte inferiore. La potenza è assicurata dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 con modem 5G incluso supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

La vera chicca di questo smartphone, però, è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con obiettivo principale da 200 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagini per foto e video più luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tante tecnologie sviluppate da Xiaomi per i suoi smartphone top di gamma e che ritrovi anche in questo Redmi Note 12 Pro Plus, con l’intelligenza artificiale che ti dà un grande aiuto in ogni istante.

Chiudiamo con un’altra caratteristica unica: la ricarica HyperCharge da 120W che impiega poco più di 15 minuti per ricaricare al 100% una batteria da 5.000mAh. Difficilmente resterete con lo smartphone senza carica.

Redmi Note 12 Pro Plus