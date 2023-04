Redmi Note 12 Pro in offerta, lo sconto è eccezionale: minimo storico

Una delle serie di smartphone più attese dell’anno ha fatto il suo debutto sul mercato da oramai circa un mese. Stiamo parlando del Redmi Note 12, una gamma prodotta da Xiaomi che ha già fatto registrare record di vendite in tutto il mondo. Tra i vari dispositivi lanciati c’è anche il Redmi Note 12 Pro, smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato compresa tra i medio e i top di gamma. Per caratteristiche e scheda tecnica si avvicina molto di più alla seconda, ma per il prezzo è un medio di gamma. Soprattutto oggi che lo troviamo al minimo storico con uno sconto top del 28% che fa risparmiare più di 110€. Per uno smartphone uscito sul mercato da circa un mese si tratta veramente di un’offerta eccezionale da non farsi scappare.

Il Redmi Note 12 Pro è uno smartphone che a questo prezzo ha pochi eguali. Redmi (azienda che ha molti legami con Xiaomi) lo ha dotato delle migliori componenti presenti sul mercato. A partire da un sensore fotografico principale prodotto da 50MP prodotto da Sony e che fino a questo momento avevamo visto solo su smartphone top di gamma e premium. Lo stesso discorso vale anche per lo schermo AMOLED con refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Insomma, un telefono che vi dà grandissime soddisfazioni per tutta la giornata.

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Anche quest’anno Redmi ha aggredito la fascia media del mercato con degli smartphone con pochi eguali. Il Redmi Note 12 Pro ne è la dimostrazione: un dispositivo prestazionale e affidabile, costruito con materiali e componenti top. Analizziamo la scheda tecnica.

Lo smartphone ha un display AMOLED Flow da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, uno standard oramai per gli smartphone del 2023. Non mancano alcune delle modalità che hanno reso famosi gli schermi Redmi: la modalità di lettura offre un’esperienza simile a quella della carta stancando di meno gli occhi, mentre la modalità luce solare lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. A gestire il tutto c’è l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 con supporto al 5G. A fare da contorno 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Una delle sorprese con cui Redmi ha arricchito il suo telefonino è il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50MP. Una fotocamera realizzata da Sony che fino a questo momento abbiamo trovato solamente sui dispositivi top di gamma e che si caratterizza per un ottimo stabilizzatore ottico che rende le immagini e i video super stabili. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP.

Come ci ha abituato Redmi negli ultimi anni, non può mancare una super batteria da 5.000mAh che permette un utilizzo fino a due giorni. Nei momenti di bisogno c’è la ricarica super rapida da 67W che impiega circa trenta minuti per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Note 12 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nuovo minimo storico per il Redmi Note 12 Pro. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 287,87€, con uno sconto del 28%. Come abbiamo già detto, per uno smartphone uscito sul mercato da pochissime settimane si tratta di una promo eccezionale. Acquistandolo adesso risparmi poco più di 110€. La spedizione è curata dal sito di e-commerce e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore.

