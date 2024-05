Xiaomi, sconto impressionante: questo è lo smartphone da comprare subito

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Ecco un’offerta esclusiva che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo. Se sei alla ricerca di uno smartphone top, ma a un prezzo alla portata di tutti, il Redmi Note 12 Pro+ è quello che fa al caso tuo. Stiamo parlando di un telefono uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che resta ancora super attuale grazie alle ottime componenti tecniche scelte da Xiaomi e ai continui aggiornamenti che supportano lo sviluppo dello smartphone. Un telefono che oggi trovi anche in offerta a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 44% che ti fa risparmiare più di 200 euro.

Il Redmi Note 12 Pro Plus è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo. Non stiamo esagerando: è dotato di un ottimo display da 6,67 pollici, di un processore prestazionale, ma soprattutto di una fotocamera posteriore da ben 200 megapixel, la stessa che trovi su dispositivi molto più costosi. E per finire hai anche una batteria da 5.000mAh che dura tutto il giorno e che si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia HyperCharge Smart da 120 W. Insomma, lo smartphone perfetto da comprare oggi se vuoi spendere poco.

Redmi Note 12 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per lo smartphone top di Xiaomi. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro+ a un prezzo di 262,90 euro con uno sconto di ben il 44% su quello consigliato. Il risparmio è veramente allettante e supera i 200 euro. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi super rapidi. Per effettuare il reso hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon.

Redmi Note 12 Pro+: la scheda tecnica

Le migliori componenti del momento accessibili a tutti. È questo il segreto del Redmi Note 12 Pro+, uno smartphone che non ha paura di essere paragonato a dispositivi molto più costosi e che non assicurano le stesse prestazioni.

Per capirlo basta leggere la scheda tecnica. Il Redmi Note 12 Pro+ è dotato di un ampio display Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità è ottimale e la frequenza di aggiornamento così elevata lo rende fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche l’esperienza audio grazie al supporto al Dolby Atmos. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel e stabilizzazione ottica dell’immagine. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore per le foto macro da 2 megapixel. Non mancano le tecnologie Xiaomi che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e i filtri per foto e video perfetti in ogni situazione.

Per chiudere un’altra caratteristica che rende unico lo smartphone. Oltre ad avere una batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata, lo smartphone è dotato della ricarica Hyper Charge Smart da 120 W che impiega poco più di quindici minuti per assicurare il 100% di autonomia. Un vero record.

