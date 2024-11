Xiaomi, è questo lo smartphone da comprare al Black Friday: costa pochissimo

Il Redmi Note 13 è disponibile in offerta al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Scopri l'offerta e le caratteristiche

Tra i tanti smartphone in offerta per il Black Friday di Amazon c’è anche il Redmi Note 13, uno dei telefoni più acquistati in questo 2024. Un telefono entry level ma con un’ottima scheda tecnica che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Per il Black Friday è in promo la versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna con uno sconto del 17% che porta il prezzo sotto la soglia dei 150 euro. Lo sconto si riferisce al prezzo più basso fatto registrare sul sito di e-commerce, ma si prende a riferimento il prezzo di listino lo sconto sale al 35% e diventa un vero best-buy.

Il Redmi Note 13 è il classico smartphone dell’azienda cinese pensato per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un telefono versatile in grado di fare un po’ di tutto, dall’utilizzo massivo dei social fino allo scattare foto di buona qualità. Lo smartphone è dotato anche di uno schermo ampio che si vede bene sotto la luce diretta del sole e di una batteria con un’autonomia elevata che può durare fino a due giorni. Insomma, uno smartphone con pochi difetti e che a questo prezzo è un vero affare per tutti. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Redmi Note 13 in offerta: prezzo e sconto

Senza troppi giri di parole, il Redmi Note 13 è lo smartphone che devi assolutamente acquistare in questo Black Friday 2024 di Amazon. I motivi sono tanti, ma il prezzo è quello principale. La versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna è in promo con uno sconto del 17% e lo paghi solamente 149 euro. Come detto, lo sconto reale rapportato al prezzo di listino è di ben il 35% e questo fa capire la bontà della promo. Amazon impreziosisce la promo con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 29,98 euro al mese.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi puoi anche decidere di acquistarlo oggi e di regalarlo per Natale.

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 13 è uno degli smartphone più completi della sua fascia di prezzo e vale molto di più di quanto lo paghi. Per capirlo basta veramente poco e vedere nel dettaglio la scheda tecnica dello smartphone. Partendo dal primo elemento che spicca subito: lo schermo. Xiaomi ha dotato lo smartphone di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz, che rende più fluido il telefono quando utilizzi le app social. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 1800 nit e ti permette di vederlo anche sotto la luce diretta del sole. Il display è impostato per non creare troppo fastidio alla vista dopo un utilizzo intenso. Prestazioni più che dignitose grazie alla presenza del processore Snapdragon 685.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel con a supporto un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Un sistema completo e versatile che ti permette di scattare foto e registrare video in ogni situazione e con un’ottima qualità del risultato finale, anche quando c’è poca luce. Fotocamera frontale da 16 megapixel.

Per chiudere parliamo della batteria da 5.000mAh che ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi patemi. Nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida da 33 W che impiega circa un’ora per assicurarti il 100% di autonomia.

