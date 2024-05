Redmi Note 13 Pro, il prezzo è in picchiata con lo sconto Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando si cerca uno smartphone con ottime caratteristiche e con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, Xiaomi (e Redmi) sono sempre una garanzia. Da oramai diversi anni, il sub-brand del produttore cinese (diventato oramai un’azienda vera e propria) è il punto di riferimento per coloro che vogliono telefoni performanti a un prezzo alla portata di tutti. Se a questo aggiungi anche lo sconto Amazon, ecco che l’occasione diventa ghiotta per fare dei super affari.

Ed è esattamente quello che accade oggi con il Redmi Note 13 Pro, ultima versione dello smartphone top del brand cinese, che trovi su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi ben 120 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico per questo smartphone e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un telefono con queste caratteristiche. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon, basta cliccare su questo link. Per quanto riguarda la scheda tecnica, stiamo parlando di un dispositivo con un ottimo schermo super fluido, un processore prestazionale e una fotocamera principale da ben 200 megapixel. Praticamente lo stesso sensore presente su smartphone molto più costosi. È come avere una macchina fotografica professionale sempre in tasca.

Uno sconto da far perdere la testa. Oggi trovi il Redmi Note 13 Pro a un prezzo di 227,79 euro, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello consigliato. Per il sito di e-commerce si tratta del minimo storico e risparmi ben 120 euro. Per un telefono uscito da poco sul mercato si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. La bontà della promo la si intuisce anche da un altro dato: solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 500, numeri stupefacenti per uno smartphone Android. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

"Solo scatti iconici". Questo il claim pubblicitario con cui il brand cinese ha lanciato questa versione del Redmi Note 13 Pro. E il motivo è presto spiegato: il comparto fotografico è quello che cattura immediatamente l’attenzione grazie a un sensore principale da ben 200 megapixel. Un super obiettivo fotografico con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine e lo zoom lossless 4x (senza perdita di qualità). Il merito è anche degli algoritmi di intelligenza artificiale che ti mettono a disposizione filtri e tecnologia Xiaomi di ultima generazione. Il comparto fotografico posteriore si conclude con un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Nella parte frontale, invece, c’è una selfie-camera da 16 megapixel.

Le altre caratteristiche tecniche del Redmi Note 13 Pro sono di una qualità altrettanto elevata, a partire dallo schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una risoluzione FHD. La frequenza di aggiornamento così elevata lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni per un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Inoltre, protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G99 Ultra che assicura ottime prestazioni ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Lo smartphone è dotato anche della funzione per la RAM virtuale che sfrutta lo spazio di archiviazione vuoto per aumentare le performance quando utilizzi app particolarmente pesanti.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e con un utilizzo normale puoi coprire anche ventiquattro ore di utilizzo. Con la Turbo ricarica da 67W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Lo smartphone è anche molto resistente: ha ricevuto la certificazione IP54 contro polvere e acqua.

