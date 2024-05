Xiaomi, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo mese di maggio si sta chiudendo nel migliore dei modi. E il merito è delle nuove promo lanciate su Amazon che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti, anche quelli più desiderati dagli utenti. In questa categoria rientrano sicuramente gli smartphone, e in particolar modo il Redmi Note 13 Pro, il telefono protagonista di questo nostro articolo. Oggi, infatti, è disponibile in promo con uno sconto del 36% che fa risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino e ti fa approfittare del minimo storico.

Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione speciale da non farsi scappare. Il Redmi Note 13 Pro si posiziona nella fascia di prezzo dei medio di gamma, ma le prestazioni sono superiori alla media. Per capirlo basta solamente vedere il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi un sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso disponibile sui modelli top di gamma. Questo fa capire la bontà della promo e non approfittarne sarebbe un grandissimo errore.

Redmi Note 13 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione speciale. Oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in offerta a un prezzo di 220,87 euro, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio è veramente esagerato e supera i 125 euro, portando il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Beneficia dei privilegi riservati agli utenti Amazon Prime e puoi effettuare il reso fino a un massimo di 14 giorni dall’acquisto.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone che offre molto di più rispetto a quanto lo paghi. Il Redmi Note 13 Pro cattura immediatamente l’attenzione per l’ottimo rapporto qualità-prezzo assicurato. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Partendo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: lo schermo. Lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge un picco di 120 Hz, per un utilizzo più fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni. Ottima la luminosità, che lo rende anche visibile sotto la luce del sole. Il display assicura anche comfort e protezione contro le luci blu, per non stancare la vista dopo un utilizzo intenso. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Helio G99 Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

L’altro elemento che cattura l’attenzione è il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivoultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale è dotata anche dello stabilizzatore ottico dell’immagine. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. La qualità delle immagini è veramente elevata e puoi sfruttare anche uno zoom lossless fino a 4x.

L’autonomia è una sicurezza: batteria da 5.000mAh con cui puoi coprire fino a quarantotto ore senza troppi problemi. Nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica rapida da 67W che impiega poco più di trenta minuti per assicurarti il 100% di autonomia. Una piccola chicca: con il sensore di impronte presente sotto il display puoi anche tenere sotto controllo la frequenza cardiaca.

Redmi Note 13 Pro