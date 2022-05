Redmi Note 9 Pro, il medio di gamma in offerta costa pochissimo

Gli smartphone di Redmi si caratterizzano, da sempre, per un rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo sempre molto buono per chi li compra: costano poco e offrono tanto. In particolare i Redmi Note sono tra gli smartphone di fascia media più vantaggiosi.

Redmi Note 9 Pro – Versione 6/128 GB

Non fa eccezione il Redmi Note 9 Pro, dotato di un ottimo processore, quattro fotocamere, una grande batteria e uno schermo da ben 6,67 pollici. Dispositivo non più giovanissimo, il Redmi Note 9 Pro è ancora più che valido per chi non ha bisogno del 5G (è compatibile solo con le reti 4G) e vuole spendere poco. Il prezzo di listino, infatti, è oggi più basso che in passato e, soprattutto, Redmi Note 9 Pro si trova ogni tanto in sconto su Amazon. Questa volta, però, lo sconto è veramente massiccio: il prezzo crolla al minimo storico, con un ribasso del 33%.

Redmi Note 9 Pro: caratteristiche tecniche

Redmi Note 9 Pro è un telefono basato sul chip Qualcomm Snapdragon 720G, un octa core con modem 4G integrato che offre prestazioni più che dignitose (non di molto inferiori a quelle del più famoso Snapdragon 765G, che però è 5G). La configurazione di memoria scelta da Redmi è quella con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il display è un LCD di tipo IPS da 6,67 pollici, con risoluzione 1.080×2.400 pixel, mentre le fotocamere posteriori sono ben 4: principale da 64 MP, ultrawide da 8 MP, macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP. Infine, la selfie camera anteriore è da 16 MP.

Per gli amanti delle cuffiette a filo c’è il jack da 3,5 millimetri, per gli amanti dei pagamenti contactless c’è il chip NFC, per gli amanti dell’autonomia c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica abbastanza veloce, a 30 Watt.

Redmi Note 9 Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Redmi Note 9 Pro, in configurazione 6/128 GB, è di 299,90 euro. Quando è arrivato sul mercato italiano, esattamente due anni fa, si trattava di un ottimo prezzo.

Oggi, invece, è molto meglio il prezzo su strada scontato di Amazon: Redmi Note 9 Pro da 6/128 GB costa solo 210 euro (-33%).

