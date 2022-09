Redmi Pad arriva il 4 ottobre: ecco come è fatto

Finalmente, dopo mille indiscreazioni circolate nelle scorse settimane, la data di presentazione del Redmi Pad è stata ufficializzata: arriverà il 4 ottobre. Costruito per un uso principalmente con i contenuti multimediali, il tablet di Redmi sarà un modello da 10 pollici con un buon chip targato MediaTek, ma con fotocamere di basso livello. Il lancio avverrà insieme alla gamma di smartphone di fascia medio-alta del colosso cinese, gli Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro.

Redmi Pad: come sarà

Il nuovo Redmi Pad di Xiaomi sarà presumibilmente dotato di un display LCD da 10,61 pollici con una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hertz.

Sarà dotato del processore MediaTek Helio G99, un octa-core prodotto da TSMC con un processo a 6 nm e connessione esclusivamente 4G. Verrà associato a 3 o 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2, quindi nel complesso avremo una configurazione dalle prestazioni medio-basse, ma sufficienti per le app di uso comune e non molto esigenti.

Sul versante fotografico, invece, il Redmi Pad offrirà una sola fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una anteriore da 8 MP discretametne grandangolare (105 gradi di apertura).

Il tablet del sub brand di Xiaomi avrà poi una batteria da 8000 mAh, con ricarica a 18 W (ma probabilmente con caricatore in confezione da 22,5 W), e quattro altoparlanti Dolby Atmos , a conferma che il dispositivo sarà particolarmente adatto alla visione di contenuti multimediali in streaming.

Come sistema operativo ci dovrebbe essere Android 12 con l’interfaccia MIUI adattata alla versione tablet, mentre non sono emerse indicazioni sull’ipotetica versione 5G del dispositivo. Se il Redmi Pad dovesse arrivare anche con il supporto per le reti di quinta generazione, sicuramente avrà a bordo un chip diverso, dato che il MediaTek Helio G99 è un SoC 4G/LTE.

Redmi Pad: prezzo e disponibilità

Mentre il modello cellular (LTE) del Redmi Pad dovrebbe costare fra tra i 250 euro e i 350 euro, nulla si sa della variante solo WiFi e della presunta versione 5G. Dato che l’annuncio è stato fissato per il 4 ottobre, è molto probabile che il tablet della sussidiaria di Xiaomi arriverà sui mercati internazionali, compreso quello europeo, a distanza di qualche giorno o settimana al massimo.