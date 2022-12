Redmi Watch 3 e Redmi Band 2 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Anche se il palcoscenico dell’ultimo evento di Xiaomi se l’è preso il nuovo Redmi K60, il brand cinese ha anche svelato i suoi nuovi dispositivi indossabili: stiamo parlando dei nuovi modelli Redmi Watch 3 e Redmi Band 2. Il primo è uno smartwatch di fascia bassa con cassa quadrata, mentre il secondo è un braccialetto intelligente adatto all’attività sportiva.

Due prodotti per il grande pubblico, quindi, e non per chi cerca funzioni particolarmente evolute per lo sport e il monitoraggio della salute. Tuttavia, come questi due nuovi wearable di Redmi confermano, la tecnologia è andata così avanti in questo settore che anche dei dispositivi dal prezzo basso possono soddisfare le esigenze di una larga fascia di utenza.

Redmi Watch 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartwatch Redmi Watch 3 ha una cassa quadrata, che racchiude uno schermo AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione HD e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Questo schermo è più grande del 14,8% rispetto al suo predecessore (Redmi Watch 2) e la sua luminosità massima raggiunge i 600 nit. Lo smartwatch si può indossare senza problemi anche in piscina o sotto la doccia, poiché ha una resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere.

Come ogni smartwatch che si rispetti, anche il nuovo arrivato di Redmi è dotato di un cardiofrequenzimetro e di un sensore SpO2 che tiene sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue. Ma non è tutto: è anche in grado di monitorare il sonno e lo stress, e riesce a monitorare 120 attività sportive, anche all’aperto grazie al sistema GPS che si collega i principali sistemi satellitari, quali Galileo, Glonass, Beidou e QZSS.

Un altro dei suoi punti chiave è la batteria da 289 mAh che offre fino a 12 giorni di utilizzo continuo. Inoltre, consente di effettuare chiamate vocali (sono integrati altoparlante e microfono) interfacciandosi tramite Bluetooth 5.2 allo smartphone.

Interessante e sicuramente utile la modalità SOS per le emergenze che si invia una chiamata a un numero predefinito scelto dall’utente premendo tre volte l’unico pulsante laterale. Al momento Redmi Watch 3 è destinato al solo mercato cinese nelle colorazioni Elegant Black e Ivory White, ad un prezzo di 499 yuan che al cambio attuale corrispondono a circa 67 euro.

Redmi Band 2: caratteristiche tecniche

Il nuovo braccialetto smart Redmi Band 2 è dotato di un ampio schermo, da ben 1,47 pollici. Questo lo rende più grande del 76% rispetto alla generazione precedente e sale anche la luminosità massima, che raggiunge i 450 nit.

Si può ovviamente indossare quando si fa attività sportiva (o ludica) in acqua grazie alla resistenza fino a 5 atmosfere, certificata dalla protezione IP68. Il suo peso è di soli 14,9 grammi in modo da poterlo indossare sempre senza nessun fastidio. Si collega allo smartphone (Android 6 e versioni successive o iOS 12 e versioni successive) tramite connessine Bluetooth 5.1 LE.

Tra i sensori disponibili troviamo un sensore cardiaco in grado di monitorare il battito del cuore 24 ore su 24, oltre al sensore SpO2, un misuratore di stress e un completo sistema di monitoraggio del sonno. Inoltre, traccia 30 diverse attività sportive. Secondo Xiaomi, la presenza di una batteria da 210 mAh consente di offrire fino a 14 giorni di utilizzo continuo con una singola carica.

La Redmi Band 2 è già disponibile in Cina nelle colorazioni Midnight Black e Dream White, ad un prezzo di 159 yuan, pari a circa 20 euro.