5G, record di velocità: superati i 5 Gbps

Il 5G batte i record di velocità precedentemente stabiliti e supera i 5Gbps. La super velocità è stata raggiunta in un ambiente di laboratorio, utilizzando un’infrastruttura Radio System messa a disposizione da Ericsson e un dispositivo di test 5G alimentato da un sistema Modem-RF 5G Qualcomm Snapdragon X60 con moduli di antenna Qualcomm QTM535 mmWave di terza generazione.

Un record di tutto riguardo, quello che è stato raggiunto dalla rete 5G e che si è attestato, per la precisione, a 5,06 Gbps. Alla base del successo vi è la tecnologia mmWave con aggregazione portante, in grado di fornire una maggiore efficienza per le trasmissioni di dati sulla rete wireless. Dietro al successo della rete di nuova generazione ci sono tre società impegnate nel campo delle telecomunicazioni come Verizon, Ericsson e Qualcomm Technologies che, nonostante i numeri, continuano costantemente a portare avanti la ricerca per lo sviluppo di una rete sempre più veloce e con un potenziale immenso come quello del 5G.

5G: velocità da record ma è solo l’inizio

Nonostante la velocità raggiunta, il 5G ha ancora in serbo possibili sviluppi di tutto riguardo che potrebbe far raggiungere a questa tecnologia anche i 10 Gbps. A questo si aggiunge poi una latenza estremamente bassa, ovvero meno di 5 millisecondi, e tempi di distribuzione del servizio di 90 minuti.

Anche le connessioni internet da device mobile potrebbero vedere un miglioramento, con disponibilità ad alte velocità fino a 500 km/h, gestendo contemporaneamente oltre un milione di device per km² e volumi di dati da 10Tb/s per km².

5G, ricerca e innovazione per la rete del futuro

Brian Mecum, vicepresidente di Verizon, ha commentato il nuovo primato sottolineando la continua ricerca che c’è dietro ai risultati recentemente ottenuti: “Abbiamo guidato l’evoluzione della tecnologia 5G sin dai primi giorni e continuiamo a guidare in modo aggressivo l’innovazione, spingendo i limiti della tecnologia sempre più lontano e più velocemente per i nostri clienti. Questo ultimo risultato è un’altra pietra miliare nella fornitura di un servizio veramente differenziato per i nostri clienti su mmWave“.

La visione futuristica del 5G diventa dunque sempre più tangibile, e spalanca le porte a un numero immenso di nuove opportunità per la trasmissione veloce di informazioni. “5G mmWave consentirà molti nuovi casi d’uso per consumatori e aziende – ha dichiarato il vicepresidente di Qualcomm Technologies Joe Glynn – oltre a consentire a molti dei dispositivi mobili di oggi di sfruttare la sua maggiore capacità di rete, velocità multi-gigabit e bassa latenza”.