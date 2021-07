Ridatemi mia moglie: tutto sulla nuova serie con Fabio De Luigi

Arriva a settembre su Sky Serie e nella piattaforma streaming NOW la serie Ridatemi mia moglie con il simpaticissimo Fabio De Luigi. Adattamento della sitcom I Want My Wife Back è diretta da Genovesi e oltre a De Luigi ha nel cast Anita Capriolo, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Alessandro Betti e Diana Del Bufalo.

Il trailer ufficiale di Ridatemi mia moglie è online e annuncia per settembre l’uscita di una miniserie romantica, in due parti, che andrà in onda su Sky Serie, in streaming sulla piattaforma NOW e sempre disponibile on demand. La serie è prodotta da Sky e Colorado Film, sarà divisa in due parti: 13 e il 20 settembre. I 120 secondi di trailer sono esilaranti e preannunciando risate e humor in questa divertente nuova serie televisiva tutta italiana.

Trama di Ridatemi mia moglie

Giovanni, interpretato da Fabio De Luigi, e Chiara, che ha il volto di Anita Caprioli, sono i protagonisti di Ridatemi mia moglie. Giovanni e Chiara sono sposati da vent’anni. Il loro rapporto, con anni di relazione alle spalle, è logoro. Si culla nell’abitudine, ma solo Chiara ha preso coscienza di questa realtà.

Giovanni è completamente assente, per lui tutto procede per il meglio, non si rende conto della crisi fino a quando Chiara decide di scrivere una lettera, in cui lo lascia, ma che butta, sbadatamente, nel cestino. Chiara, fa le valige e si allontana. Il buon Giovanni troverà la mal capitata missiva mentre prepara la festa di compleanno della moglie. Dopo un primo impatto negativo, non si arrende, anzi, con una nuova vitalità e umorismo vuole riconquistare sua moglie Chiara.

Il Cast di Ridatemi mia moglie

La produzione di Ridatemi mia moglie non si è risparmiata nella scelta del cast. Oltre allo straordinario Fabio De Luigi, attore comico amato della televisione italiana, per film e serie tra cui Love Bugs con la Canalis ha già collaborato con Alessandro Genovesi in altri successi tra cui i più recenti sono 10 giorni senza mamma del 2019 o ancora 10 giorni con Babbo Natale del 2020. De Luigi è una sicurezza per humor e risate.

Al suo fianco abbiamo a dare il volto alla moglie Chiara, la splendida Anita Caprioli, protagonista de I Predatori di Sergio Castellitto o Corpo celeste diretta da Alice Rohrwacher e che annovera tantissime serie per la tv.

Vedremo Diego Abatantuono, nei panni del padre, che ha collaborato con Fabio De Luigi proprio nell’ultimo film di Natale di Genovesi e Carla Signoris, sarà la moglie di Diego Abatantuono e mamma del dolce Giovanni.

Alessandro Betti, apprezzatissimo per i suoi contributi a Love Bugs 2 e Zelig, sarà invece Antonio, l’amico fraterno di Giovanni, oltre che suo capo ufficio; usa spesso Giovanni come scusa per coprire le sue scappatelle dal matrimonio. La sorella di Chiara, Lucia, sarà, interpretata da Diana Del Bufalo già vista in Che Dio ci Aiuti e Dieci giorni senza mamma. Lucia sorella minore di Chiara, fa la pasticciera ed è una ragazza dolce e insicura.

Le premesse per il successo ci sono tutte.