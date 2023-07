Fonte foto: Ecovacs

Quello dei robot lavapavimenti è un settore in rapidissima crescita con moltissimi prodotti più o meno validi, pensati per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. Naturalmente, si tratta di una tecnologia piuttosto costosa e acquistare un sistema di buon livello (che faccia davvero la differenza per l’igiene casalinga) corrisponde, generalmente, a spendere cifre superiori ai 1000 euro.

Tra i prodotti di spicco nel settore c’è sicuramente Ecovacs Deebot X1 Omni, uno dei robot lava-aspira più efficienti sul mercato che, grazie agli sconti su Amazon scende sotto i 1000 euro. Un’occasione irripetibile che va colta senza pensarci troppo.

Ecovacs Deebot X1 Omni: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X1 Omni è l’aspirapolvere hi-tech dell’azienda cinese, composto dal robot per la pulizia degli ambienti e dalla stazione di ricarica che permette anche di raccogliere l’acqua sporca, la polvere e, naturalmente, lavare i pannetti.

Il robot è composto da due spazzole rotanti che raccolgono la polvere e la portano fino alla "bocca" del dispositivo dove viene aspirata con una potenza di 5.000 Pascal. Sempre all’interno del robot trovano posto le due vaschette, una per l’acqua pulita (da 80 ml) e l’altra per raccogliere lo sporco (400 ml). Infine, ci sono due moci rotanti che vengono bagnati attingendo dal serbatoio da 80 ml.

La stazione di ricarica, invece, ha tre serbatoi: due vaschette di plastica da 4 litri per l’acqua pulita e quella sporca (derivante dal lavaggio dei mocio del robot) e, naturalmente, il contenitore per la raccolta della polvere da 3 litri. La vera particolarità di questo sistema è il lavaggio dei panni in dotazione al robot, un’impostazione che può essere regolata dall’utente e che permette all’apparecchio di pulire accuratamente i moci e di asciugarli con aria calda.

La mappatura della casa viene eseguita tramite i sistemi TrueMapping 2.0, Slam e AIVI 3D, in grado di creare una mappa tridimensionale molto dettagliata dell’ambiente in cui operano e che, in tempo reale, permettono al robot di riconoscere gli ostacoli sul suo cammino e di evitarli. Utilizzando la telecamera frontale e l’applicazione ufficiale l’Ecovacs Deebot X1 Omni può essere utilizzato anche per controllare la casa da remoto.

Infine la batteria in dotazione al robot è da 5.200 mAh, con il produttore che promette 260 minuti di autonomia o una pulizia completa di una casa di 360 metri quadri.

Ecovacs Deebot X1 Omni: l’offerta su Amazon

Ecovacs Deebot X1 Omni è un sistema per la pulizia della casa efficiente, avanzato e completo, uno dei migliori attualmente sul mercato. A fronte di questo, non sorprende il prezzo di vendita molto elevato: per acquistare il robot aspirapolvere di Ecovacs servono, infatti, 1.499 euro, un costo più che giustificato dalle incredibili specifiche tecniche di questo prodotto, ma decisamente alla portata di pochi.

Tuttavia, grazie all’ottima offerta di Amazon è possibile acquistare Ecovacs Deebot X1 Omni a 999 euro (-33%, -500 euro). Si tratta ancora di un prezzo alto, ma ne vale assolutamente la pena.

