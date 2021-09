Il robot aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi con mappatura da 200 euro

Quando si parla di robot aspirapolvere, ormai gli utenti sono diventati smart: sanno che le caratteristiche da cercare in un dispositivo sono la spazzola per i peli degli animali, il pannetto lavapavimenti e la mappatura della casa. E sanno anche che, per avere queste caratteristiche, bisogna spostarsi almeno sulla fascia media e spendere un bel po’.

A meno che non si sceglie un prodotto Xiaomi, brand che anche nel settore dei robot aspirapolvere domestici ha fatto del rapporto prezzo/prestazioni la sua bandiera. E c’è riuscito, con diversi prodotti tutti validi ma molto economici rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Alcuni di questi robot sono estremamente economici, lontani anni luce dal prezzo dei top di gamma, ma tutto sommato hanno caratteristiche che vanno bene per la maggior parte degli utenti e sono decisamente smart. Non dureranno 10 anni, certo, né saranno potenti e silenziosi come i modelli da 800-1000 euro, ma parliamo di prodotti dal prezzo poco superiore ai 200 euro come lo Xiaomi 25012 Vacuum-Mop. Come va? Molto bene, per il prezzo che ha.

Xiaomi 25012: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere Xiaomi 25012 è un concentrato, in piccolo, di tutte le caratteristiche tecniche ricercate in un dispositivo del genere: aspira, lava, è silenzioso, evita gli ostacoli e fa anche la mappatura della casa, cosa che ci permette di comandare la pulizia di una specifica zona. Poiché è connesso con il WiFi di casa può essere attivato e comandato da ovunque nel mondo.

Xiaomi 25012 è di piccole dimensioni, il che lo rende molto agile anche nelle case affollate di mobili. Il retro della medaglia sta nel serbatoio dell’acqua, che non è molto grande: 200 ml. Per le case più piccole, però, va bene e con un paio di serbatoi si può completare la pulizia. In più torna da solo alla base di ricarica quando la batteria scende sotto il 15%, per rimettersi al lavoro una volta raggiunto l’80%.

Si tratta di un prodotto non recentissimo: è stato lanciato in Cina nel 2017, ma è ancora oggi valido alla luce del prezzo di vendita e delle caratteristiche tecniche che, come tutti possono facilmente capire, sono più o meno le stesse di quelle offerte da robot aspirapolvere ben più costosi.

Xiaomi 25012: quando costa

Trattandosi di un prodotto di qualche anno fa, lo Xiaomi 25012 ha oggi un prezzo estremamente vantaggioso. Lanciato, all’epoca, a 290 euro sullo store cinese Gearbest, oggi chiuso, è possibile comprarlo in Italia ora su Amazon a soli 213 euro.

Xiaomi 25012 Vacuum-Mop – Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con mappatura della casa