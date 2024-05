Rosso, bianco e sangue blu: cosa sappiamo del sequel

Fonte foto: Prime Video

«È ufficiale, il sequel di Rosso, Bianco & Sangue Blu è in produzione!». Con queste parole Prime Video ha annunciato a sorpresa, sui suoi canali social, l’imminente ritorno sullo schermo di Alex ed Henry, ovvero i protagonisti del film del 2023 diretto da Matthew Lopez (il titolo originale è Red, White & Royal Blue). La commedia romantica, che ha ottenuto un grande successo sulla piattaforma di streaming, è tratta dall’omonimo romanzo del 2019 firmato da Casey McQuiston. I due personaggi protagonisti sono interpretati rispettivamente da Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine, recentemente visto nel film The Idea of You, già disponibile su Prime Video.

Rosso, bianco e sangue blu: trama e riassunto del finale

È ufficiale, il sequel di Rosso, Bianco & Sangue Blu è in produzione!

Alex è il figlio di Ellen Claremont, la prima donna presidente degli Stati Uniti. Henry è invece principe e nipote del re del Regno Unito Giacomo III. I due si incontrano a un ricevimento di nozze e l’antipatia che Alex prova per Henry provoca una lite che sfocia in un incidente diplomatico.

Per minimizzare le conseguenze e rassicurare la stampa, Alex e Henry sono costretti a fingersi amici in varie occasioni pubbliche. A questa messinscena segue però un reale avvicinamento, che da amicizia di trasforma presto in qualcosa di più. L’attrazione tra Alex ed Henry è evidente e tra i due inizia infatti una sincera relazione amorosa che viene inizialmente mantenuta segreta, almeno fino a quando la stampa non la rende pubblica.

A quel punto la famiglia reale inglese pone il veto sulla loro unione, ma Henry si ribella a questa volontà ed esce sul balcone di Buckingham Palace insieme ad Alex: entrambi sono accolti da una folla di sostenitori. Intanto, la madre di Alex vince le elezioni. I due protagonisti festeggiano insieme prendendosi del tempo per sé stessi lontano dai riflettori.

Rosso bianco e sangue blu 2: trama e cast del sequel

Nel sequel di Rosso, bianco e sangue blu torneranno i due attori protagonisti, Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine. Al momento non ci sono altre notizie confermate in merito al cast del secondo film.

È certo invece che alla regia e alla sceneggiatura ci sarà ancora Matthew Lopez. Ad affiancarlo nella scrittura sarà Casey McQuiston, che è anche produttrice esecutiva, oltre che autrice del romanzo da cui è tratto il primo film. Infine, saranno ancora una volta produttori Greg Berlanti e Sarah Schechter, insieme a Michael McGrath e allo stesso Lopez.

Per quanto riguarda la trama di Rosso bianco e sangue blu 2, possiamo già affermare che sarà basata su una sceneggiatura originale: per adesso, però, non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Quando esce il sequel di Rosso, bianco e sangue blu

La produzione del sequel di Rosso, bianco e sangue blu è appena iniziata; dunque, è ancora presto per conoscere la data di uscita in streaming. È comunque possibile ipotizzare che il film potrebbe arrivare su Prime Video nel corso del 2025.