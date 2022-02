Rowenta, l’aspirapolvere smart è in super offerta e lo paghi la metà

Rowenta è un’azienda molto conosciuta in Italia con anni di esperienza nel settore degli elettrodomestici casalinghi. Da alcuni anni la società ha iniziato a produrre anche i robot aspirapolvere, uno degli ultimi dispositivi smart che ha conquistato le abitazioni degli italiani. Oramai sono diventati un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni: aiutano a mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. In questi giorni su Amazon sono in offerta diversi aspirapolveri e lavapavimenti smart di Rowenta e una delle migliori è sicuramente il robot X-Plorer Serie 40. Lo troviamo sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 199,99€, grazie allo sconto del 52%. Praticamente lo si paga meno della metà e si risparmiano più di 200€.

L’aspirapolvere smart di Rowenta ha funzioni molto avanzate ed è pensato anche per i peli degli animali: grazie alla speciale spazzola a disposizione è in grado di raccogliere i peli dei nostri amici domestici e anche di pulire i tappeti. E poi c’è anche la funzione per lavare i pavimenti. Come tutti gli aspirapolveri intelligenti è possibile controllarlo da remoto tramite l’applicazione ed è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. L’offerta purtroppo scade tra pochissimi giorni e se si vuole acquistare l’aspirapolvere a metà prezzo bisogna essere veloci.

Rowenta X-Plorer Serie 40: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 40 ha tutte le caratteristiche che si richiedono a un dispositivo del genere nel 2022: pulizia efficace, lava i pavimenti e può essere controllato da remoto tramite l’applicazione. In più costa anche relativamente poco se lo confrontiamo con altri dispositivi di pari valore (è a tutti gli effetti un aspirapolvere lowcost). Ma vediamo attentamente la scheda tecnica.

L’aspirapolvere e lavapavimento Rowenta X-Plorer Serie 40 ha un sistema di navigazione avanzato che garantisce la copertura di tutta l’abitazione e il riconoscimento degli ostacoli. I sensori montati sulla scocca assicurano anche che il dispositivo non vada giù per le scale e non rovini le pareti. Altra funzione molto utile è il sistema Aqua Force in grado di pulire e di lavare in una sola passata. Inoltre la spazzola motorizzata Animal Turbo è specializzata nel raccogliere peli di animali domestici, i capelli e pulire efficacemente i tappeti.

Le modalità di pulizia sono tre (Auto, Wall Follow e Auto Express) e si adattano alle diverse esigenze delle persone. Tre sono anche le velocità di aspirazione: Eco, Standard e Boost (maggiore è la velocità, maggiore sono i risultati). Utilizzare il robot aspirapolvere è molto semplice: lo si può avviare premendo il tasto presente sulla scocca, oppure gestirlo da remoto tramite l’app di Rowenta. Inoltre, è anche compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. L’autonomia è di 150 minuti e riesce a pulire efficacemente un’abitazione di circa 80 metri quadrati.

Rowenta X-Plorer Serie 40 in offerta: prezzo e sconto

L’aspirapolvere smart Rowenta X-Plorer Serie 40 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: per pochi giorni è possibile acquistarla a 199,99€, con uno sconto del 52%. Il risparmio netto è di 200€, una cifra davvero considerevole. Sul mercato ci sono pochi aspirapolvere e lavapavimenti che possono garantire lo stesso rapporto qualità-prezzo e la stessa affidabilità. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono due settimane di tempo.

Rowenta X-Plorer Serie 40