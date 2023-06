Rowenta, il robot aspirapolvere al prezzo più basso di sempre: offerta imperdibile

Non solo polvere e sporcizia varia. Grazie a dei piccoli serbatoi d’acqua (che utilizzano con sapienza), i robot aspirapolvere sono ormai diventati abilissimi anche nel lavare i pavimenti. Così, con un’unica passata, potranno eliminare ogni traccia di polvere e sporco dai tuoi pavimenti.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Elettrodomestici come il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ sono infatti bivalenti. Non sostituiscono solamente la scopa elettrica o l’aspirapolvere, ma rimpiazzano anche il mocio, facendoti risparmiare ulteriore tempo (e denaro). Dei validissimi aiutanti domestici, insomma, spesso e volentieri tra le migliori offerte di Amazon. Il dispositivo del produttore tedesco, ad esempio, è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a una doppia offerta da non lasciarsi scappare.

Rowenta X-Plorer Serie 75 S+

Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ è l’aiutante perfetto per le tue pulizie domestiche giornaliere. Aspira e lava con una sola passata, senza che sia necessario il tuo minimo intervento. Grazie al sistema di mappatura smart e al sistema di navigazione avanzato, il robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di realizzare una planimetria precisa della tua abitazione e sfruttare i dati raccolti per organizzare al meglio le routine di pulizia.

Potrai poi accedere alla mappa del tuo appartamento dall’app per lo smartphone, modificando a tuo piacimento i piani di pulizia o escludendo stanze e aree dell’abitazione. Sarai così in grado di personalizzarne il funzionamento, ottenendo il massimo dal suo sistema di pulizia avanzato.

Il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ è infatti dotato di sensori in grado di riconoscere autonomamente la superficie da pulire, adattando così la potenza in base al pavimento. Se, ad esempio, dovesse trovarsi a passare su moquette o un tappeto, l’aspirapolvere robot aumenterà la potenza per garantire una pulizia approfondita.

La batteria a lunga durata assicura un’autonomia di circa 2 ore. Potrai così avviare l’aspirapolvere robot prima di uscire di casa con la certezza che terminerà la pulizia senza alcun problema. E nel caso in cui la carica non fosse sufficiente, il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ tornerà alla base per ricaricarsi e completare così la routine di pulizia in maniera ottimale.

Oltre a poter essere programmato dall’app per smartphone, il robot del marchio tedesco è compatibile con Alexa. Se in casa hai uno smart speaker Echo o compatibile con l’assistente vocale Amazon potrete facilmente controllarlo con dei comandi vocali. Basterà la vostra voce per avviare la routine di pulizia, stopparla o chiedere all’aspirapolvere di pulire un’area della vostra abitazione piuttosto che un’altra.

Doppio sconto imperdibile sul robot aspirapolvere: offerta e prezzo finale

Mai come oggi, poi, il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ è conveniente da acquistare. Merito di un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmiare alcune centinaia di euro sul prezzo di listino. Il robot aspirapolvere del produttore tedesco è infatti disponibile con uno sconto fisso del 33% al quale va sommato un coupon del 25% (da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello).

In qeusto modo, il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ costa meno della metà: lo paghi 369,99, con un risparmio di 380 euro sul prezzo consigliato dal produttore.

Rowenta X-Plorer Serie 75 S+