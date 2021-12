Samsonite GuardIT 2.0, lo zaino porta PC da regalare a Natale

Quando parliamo di regali di Natale, la fascia intorno ai 50 euro è una delle più interessanti perché offre moltissime opzioni, per tutti i tipi di regalo. Anche regali tech, o regali che hanno a che fare con la tecnologia come gli zaini porta computer. Accessori utilissimi per chi lavora spesso in mobilità, tra i quali possiamo trovare un’infinità di modelli in vendita.

Si parte da ben meno di 50 euro, con la solita postilla: i prodotti molto economici sono spesso molto scadenti. Magari sono comodi e sembrano ben fatti, ma nel lungo periodo non durano, saltano le cuciture, si strappano e, quando succede, si rischia il disastro: il computer, che sembrava saldamente ancorato alle nostre spalle, precipita a terra con tutte le conseguenze del caso. Natale è quindi l’occasione d’oro per regalare, o regalarsi, uno zaino porta PC comodo, bello e di qualità. Ma senza spendere troppo, come nel caso del Samsonite GuardIT 2.0 che è al momento in offerta su Amazon con consegna prima di Natale.

Samsonite GuardIT 2.0: come è fatto

Sul marchio Samsonite c’è ben poco da dire: tutti conoscono la storica azienda americana diventata famosa con le sue valigie rigide, prima, con i trolley, dopo. Negli ultimi anni ha sviluppato anche una gamma di zaini porta PC, come il GuardIT 2.0.

Il prodotto è molto elegante e non c’è alcun problema a portarlo a lavoro, nemmeno alle riunioni più importanti. E’ completamente realizzato in due tipi di poliestere, materiale molto robusto e facile da pulire, ed è ricco di tasche e scomparti per inserire, oltre al laptop (fino a 15,6 pollici), anche lo smartphone e/o il tablet.

La tasca principale è molto ben imbottita, per proteggere il computer dagli urti e dalle piccole cadute. Ci sono poi diverse cerniere zip che aprono e chiudono altrettanti scomparti nella parte esterna dello zaino, molto utili per riporre oggetti di piccole dimensioni da prendere al volo, senza mostrare il contenuto della borsa.

Nel complesso lo zaino porta PC Samsonite GuardIT 2.0 è grande 30x20x44 centimetri (22 litri di capienza) e pesa solo 770 grammi a vuoto. Da pieno, invece, regge da solo in piedi quando lo poggiamo a terra o su un tavolo.

Samsonite GuardIT 2.0, l’offerta Amazon

Samsonite GuardIT 2.0 ha un prezzo di listino di 69 euro, giustificati dalla qualità e dall’affidabilità del marchio, ma non certo pochi per uno zaino porta PC da 22 litri. Su Amazon, tuttavia, questo prodotto è soggetto a frequenti oscillazioni di prezzo, molto spesso al ribasso.

Al momento, ad esempio Samsonite GuardIT 2.0 su Amazon costa solo 45,99 euro (-23 euro, -33%) ed è venduto e spedito da Amazon con consegna prima di Natale. Se cercavate un regalo tecnologico sotto i 50 euro per Natale 2021, allora lo avete trovato.

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC Laptop da 15,6 pollici – Colore nero