Samsung aggiorna l'app GOS: cosa cambia per i Galaxy

Nei giorni scorsi è scoppiato, in Corea, il caso dell’app GOS (Game Optimization Service) preinstallata su tutti i telefoni Samsung. Tale app rallentava l’esecuzione di circa 10.000 altre app per evitare un consumo eccessivo della batteria e limitare le temperature di esercizio degli smartphone Galaxy. In pratica le prestazioni della CPU e della GPU vengono limitate dal servizio GOS e dall’app Game Booster di Samsung, eseguita in background.

Recentemente alcune riviste di settore e esperti hanno scoperto che le prestazioni nei giochi erano ancor di più rallentate sulla nuova serie Galaxy S22. Sollecitata alla risoluzione del problema, Samsung ha quindi fatto sapere con una dichiarazione che avrebbe rilasciato un aggiornamento software che rimuove questo limite alle prestazioni. L’aggiornamento è finalmente arrivato in Corea del Sud e per ora riguarda la serie Samsung Galaxy S22. La nuova versione rimuove il limite di prestazioni di CPU e GPU durante l’esecuzione di un gioco. Inoltre in Game Booster è stata aggiunta anche una nuova “Modalità di gestione delle prestazioni di gioco" anche se non è ancora certo se abbiamo di fronte una diversa opzione rispetto alla funzione “Priorità delle prestazioni" già presente.

La nuova app GOS

L’interesse di Samsung a rimuovere rapidamente, per ora in Corea del Sud, l’app GOS è stato sollecitato dalle proteste degli utenti. Ma anche dalla minaccia di una class action e di un’inchiesta della Fair Trade Commission (FTC) che ha dichiarato di voler valutare se Samsung abbia nascosto informazioni importanti ai suoi clienti.

Per quanto riguarda l’Europa e l’Italia dovremo aspettare che l’aggiornamento arrivi anche sui nostri mercati in modo da poter testare il tipo di modifiche implementate. E presumiamo che l’aggiornamento diventerà internazionale molto presto.

Cosa cambia con la nuova GOS

L’aggiornamento, oltre a modificare il servizio di ottimizzazione per consentire ai giochi di sfruttare appieno la potenza del telefono, apporta anche miglioramenti alla fotocamera e alla sicurezza del dispositivo.

Samsung ha dichiarato nelle sue FAQ che anche dopo l’aggiornamento e disattivando il GOS gli utenti potranno ottenere nei giochi un aumento massimo di 10 fps.