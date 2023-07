Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Come comunicato qualche settimana fa, Samsung si sta preparando ufficialmente all’arrivo del suo TV OLED più grande di sempre: l’S90C da 83 pollici. Al momento, il televisore non ha ancora una data di lancio definita per l’Europa ma è già in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 5.300 dollari.

Come ben noto, il dispositivo nasce dalla collaborazione tra Samsung e LG Display che ha fornito il suo pannello OLED WRGB da 83 pollici, andando ad ampliare la gamma dei televisori del colosso sudcoreano dell’elettronica, che prevede già motelli da 55, 65 e 77 pollici realizzati, però, con pannelli QD-OLED prodotti dalla stessa Samsung.

Samsung OLED S90C: scheda tecnica

Il nuovo TV Samsung S90C ha un pannello OLED WRGB da 83 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 Pixel) e un refresh rate variabile fino a 144 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con i formati HDR e HDR10+, ma non con il Dolby Vision (come da tradizione Samsung).

Il processore all’interno del televisore è il Neural Quantum Processor 4K, mentre il sistema operativo è il Samsung Tizen 7.0, che permette all’utente di accedere allo store ufficiale per il download delle applicazioni, come quelle per le principali piattaforme di streaming Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Gli speaker di questa smart TV hanno una configurazione a 2.1 canali con 40W di potenza complessiva. Il dispositivo è compatibile con Dolby Atmos e, utilizzando la funzione Q-Symphony di Samsung, può essere collegato con una soundbar (prodotta sempre da Samsung) sincronizzando l’audio di entrambi i dispositivi per una migliore resa sonora.

Tra le altre funzioni per migliorare la resa audio ci sono l’Active Voice Amplifier, che amplifica la voce durante i dialoghi, l’ Adaptive Sound+, che ottimizza automaticamente il suono in base alla scena in riproduzione, l’Object Sound Tracking Lite, che tramite sofisticati algoritmi fa credere al cervello dell’utente che il suono provenga da un punto specifico dello schermo.

Il nuovo TV OLED di Samsung ha quattro connessioni HDMI 2.1, tre porte USB-A, una porta Ethernet, un’uscita audio digitale ottica, il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.2. Il televisore è, inoltre, compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant, che l’utente può utilizzare per gestire le funzionalità del dispositivo attraverso i comandi vocali, oppure per utilizzare i vari dispositivi per la smart home connessi con gli stessi assistenti virtuali.

Infine, collegando questa smart TV a una delle console di nuova generazione è possibile utilizzare le funzionalità specifiche per il gaming, come Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro che, in automatico, ottimizzano le impostazioni del televisore per garantire migliori performance in game. Disponibili anche i diversi servizi di accesso ai giochi in cloud come Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now e Utomik.

Samsung OLED S90C: prezzo e disponibilità

Come già detto il nuovo televisore da 83 pollici Samsung OLED S90C è disponibile, al momento, solo per gli Stati Uniti al prezzo di 5.300 dollari. Non sono ancora disponibili indicazioni sulla finestra di lancio per il mercato europeo che, con buone possibilità, potrebbe avvenire già nelle prossime settimane a un prezzo che potrebbe essere un po’ più alto di quello per il mercato americano.